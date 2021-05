Možná ani někteří sparťanští fanoušci netuší, že v jejich klubu působil. Je to už šest let co slovenský útočníka Ivan Schranz strávil na Letné jarní část sezony jako host z Trnavy. Tehdy jednadvacetiletý talent však v konkurenci Lafaty a Kadlece šanci nedostal. V lize neodehrál ani minutu, naskočil jen do dvou utkání v tuzemském poháru. Teď slovenský reprezentant září v jabloneckém dresu, usiluje o korunu krále ligových střelců a říká si o nominaci na Euro.

Už v loňské sezoně nasázel rychlonohý kanonýr devět gólů, to ještě hrál za České Budějovice. Po přestunu ze Střeleckého ostrova na jabloneckou Střelnici svůj potenciál prozvinul naplno. V letošním ročníku FORTUNA:LIGY nasázel Schranz už třináct branek, což dokázal jen slávista Jan Kuchta. V neděli dvěma zásahy zařídil obrat z 0:1 na 3:1 proti Olomouci a Jablonec si tak upevnil druhý flek.

Schranz s Radou ovládli ligovou anketu



V anketě MALL.CZ Hráč a trenér měsíce za duben uspěli zástupci Jablonce. Hráčem měsíce je útočník Ivan Schranz, který se nečekaně přihlásil do souboje o nejlepšího střelce FORTUNA:LIGY. Trenérem měsíce je pak zkušený Petr Rada, který svůj tým kormidluje ke druhému místu v tabulce. Sedmadvacetiletý slovenský útočník prožívá svou nejpovedenější sezonu ve FORTUNA:LIZE a je jedním z tahounů jabloneckého týmu. V dubnu přispěl svému týmu třemi góly v bojích o evropské poháry. I díky Schranzovi je Jablonec v neúplné tabulce na druhém místě a směle bojuje o předkolo Ligy mistrů. Aktuálně má Schranz na kontě už 13 gólů (dva přidal už v květnu) a nečekaně se přihlásil do boje o korunu pro krále střelců. Především díky Schranzovu gólovému příspěvku se Jablonec vyšvihl na druhé místo. Proti Spartě v přímém souboji o druhé místo ve 26. kole rozhodl tři minuty před koncem utkání po standardní situaci jediným gólem zápasu hlavou. Hned v dalším kole zařídil Jablonci bod na horké půdě Plzně další brankou. Z penalty pak odstartoval vítězství proti Karviné. Květen pak načal dvěma góly do sítě Olomouce.

„Třináct? To číslo je pěkné. Ale mojí největší motivací je teď dostat se v lize co nejvýš,“ vykládal sedmadvacetiletý Schranz po senzačním obratu. Ten stál Severočechy hodně nervů i sil. Po inkasovaném gólu totiž přišla další komplikace. Kratochvíl dostal červenou kartu a domácí museli hrát celou hodinu v deseti. Důležitým momentem byla vyrovnávající trefa Schranze z penalty v poslední minutě první půle.

„Gól Olomouce nás zarazil a přibrzdil. Pak přišla navíc ještě ta červená karta, což bylo také velmi nepříjemné. Myslím ale, že jsme to všechno zvládli bravurně. Dokázali jsme vyrovnat ještě před odchodem do kabin, což nám hodně pomohlo a dodalo síly,“ pokyvoval hlavou hrdina zápasu, který si na pokutový kop věřil. „I po té mojí neproměněné šanci v úvodu jsem věřil, že přijde další šance a já se ji pokusím proměnit. Přišla penalta a mně se ji povedlo proměnit.“

Po přestávce Jablonec obrat dokonal góly Schranze a Doležela. „V druhém poločase jsme podali výborný týmový výkon a dokázali jsme ten zápas otočit i v deseti. Klobouk dolů, jak jsme se zvedli, vrátili se do zápasu a dotáhli ho docela v klidu do vítězného konce,“ chválil.

Podle Schranze není výjimečné, že oslabený tým zápas otočí. „Paradoxně se to tak stává, že mužstvo, které je oslabené už nemá co ztratit. Často ten tým bývá i lepší, protože dokáže převýšit soupeře. Mám pocit, že se to stává často, a možná i mně v minulosti. Ale teď si nevzpomenu, jestli se takový fantastický obrat mně někdy podařil,“ smál se.

Na Střelnici teď panuje euforie. Jablonec čtyři kola před koncem sezony hájí druhé místo, znamenající kvalifikaci o Ligu mistrů, o tři body před Spartou. Pražané sice mají zápas s Plzní k dobru, ale po nedělním zaškobrtnutí v Liberci (2:2) o větší výhodu přišli. A kdyby Jablonec udržel Spartu pod sebou, pro Schranze, ale i další bývalé sparťany v zeleno-bílém dresu, by to byla obrovská satisfakce. „Chceme udržet druhé místo, to je pro mě největší motivace v závěru ligy. A když spolu s tím přijdou i góly, tak já i mužstvo budeme určitě rádi,“ pravil slovenský sniper.