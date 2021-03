Už dnes jdou do boje oba liberecké kolektivy. Od tří se svěřenkyně Libora Gálíka poměří s Přerovem, po nich (18.00) nastoupí celek Michala Nekoly proti ostravským bojovníkům. Pod Ještědem se začne naplno!

„Muži do posledního kola bojovali o nasazení z druhého místa, ženy ve své čtvrté sezoně od svého vzniku předvedly super výkony,“ připomněl před klíčovou částí sezony ředitel libereckého klubu Pavel Šimoníček.

Nejen jemu mohly optimismus do žil nalít výsledky v Českém poháru, druhé nejvýznamnější soutěži v zemi. Muži Dukly karlovarské Final 8 ovládli a slavili jedenáctý titul, ženy zastavily na teplickém finálovém turnaji až ve finále olomoucké vysokoškolačky, ale i stříbrné medaile najdou v klubové kronice určitě zásadní místo.

Teď ale všichni žijí přítomností. „Ostrava je silný tým, pokud jim jde servis, dokáží potrápit každého, o čemž jsme se přesvědčili už v základní části,“ nepodceňuje soupeře Šimoníček, jenž je rád, že jeho tým nevypadl díky poháru a přípravném zápasu s Ústím nad Labem (3:2) z tempa.

Ústečtí sledovali včerejší odvetu Lvů Praha v Ankaře. „Po Liberci jsme hráli ještě 2:2 modelový zápas v Příbrami a teď už přípravu finalizujeme na sobotní zápas doma a hned v pondělní venku,“ upřesnil termíny ústecký manažer Miroslav Přikryl.

Začíná nová soutěž. Play off bude nevyzpytatelné, ví liberecký trenér Gálík

Základní část volejbalové extraligy žen byla oproti původnímu rozpisu pouze dvoukolová. Osm nejlepších týmů získalo vstupenku do čtvrtfinálové série play off, hrát se bude i o konečné umístění na deváté pozici.

Z nejlepší pozice vykročí do 1. kola vyřazovacích bojů liberecká Dukla. Oproti ostatním sehraje úvodní dvě čtvrtfinálová klání doma a to už dnes a zítra. Soupeřem jí bude Volejbal Přerov.

„Skončila základní část. Gratuluji holkám, protože byla odvedená celá výborně. V každém zápase jsme bodovali, což je skvělé,“ chválil své hráčky Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.

Nyní čekají jeho svěřenkyně soupeřky z Přerova, které se dostaly mezi elitní osmičku až na poslední chvíli.

Favorit je jasný a Zubřice to nebudou… Oba vzájemné zápasy v základní části se staly jednoznačnou záležitostí Dukly. „Ale jedna soutěž skončila a druhá začíná – a to bude play off. Tam musíme zase zabrat, protože je nevyzpytatelné. Navíc jsme play off, pokud nepočítám Český pohár na jeden zápas, nehráli. Těšíme se, škoda, že je to bez diváků,“ prohlásil včera Gálík s tím, že až na nějaké šrámy jsou hráčky zdravotně v pořádku.

„Dva zápasy se budou hrát v rychlém sledu. Vyšli jsme Přerovu, jehož trenér je u juniorské reprezentace, vstříc.“