. „Podobně jako ve čtvrtečním utkání se Šternberkem, tak i dnešní zápas byl z naší strany velmi kvalitní a koncentrovaný. Samozřejmě už to nebylo úplně bez chyb, ale Olymp je určitě kvalitnější soupeř než Sokol. S Olympem je to vždy resortní derby, tak jsme čekali, že to bude od začátku takové těžší, ale ten náš výkon byl skoro bezchybný a zápas jsme si pohlídali na 3:0,“ komentoval výhru Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec, jehož svěřenkyně ovládly sety jednoznačně 25:16, 25:16 a 25:15.