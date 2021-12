Byla to rychlá akce. Rošáda na trenérské lavičce extraligové Dukly Liberec se uskutečnila v řádu několika dnů. Po odvolání Michala Nekoly, jenž působil pod Ještědem 12,5 roku, se ambiciózní volejbalové party ujal zkušený 60letý kouč Petr Brom, jenž v klubu na přelomu milénia úspěšně působil a v roce 2003 s ním slavil mistrovský titul. „Musel jsem jednat rychle,“ řekl Pavel Šimoníček, ředitel VK Dukla Liberec.

PETR BROM se vrací na scénu. Povede Duklu Liberec. Foto: Deník/Kamil Jáša | Foto: Deník/Kamil Jáša



Brom převzal mužstvo v pondělí a zatím má z nové výzvy výborné pocity. „Já jsem rád, že jsem zpět v chlapském volejbalu a o to větší mám ambice a odhodlání. Kvalita tu je, musíme to celé ozdravit a posunout do pater, kam Dukla patří,“ řekl Petr Brom, jenž za čtyři sezony získal v Liberci jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. „Na ten titul se nezapomíná. Jsem rád, že se sem vracím.“