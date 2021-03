Posledním do čtyřky je parta z Liberce. Obsazení semifinálového kvarteta volejbalové extraligy zkompletovala po pondělní výhře nad Ostravou ambiciózní Dukla. V nejvyrovnanější sérii čtvrtfinále v pěti zápasech soupeře udolala a v pondělí vykročí proti silnému budějovickému Jihostroji do medailových bojů.

„Soupeře pro semifinále si už moc vybírat opravdu nemůžete, tam narazíte na kvalitu vždycky,“ řekl v rozhovoru pro Deník s nadhledem zkušený liberecký trenér Michal Nekola.

Jeden úspěch už v sezoně zažil, v karlovarském Final 8 Českého poháru dovedl Duklu Liberec k zisku této jedenácté trofeje! Nyní ho čeká druhý úkol. Sám ví, že naplnit finálový sen, to snadná práce nebude.

Po pohárovém triumfu jste byli v laufu, z Dukly šel úplně strach! Zdá se, že vás nepřibrzdila ani vzdorující Ostrava, která měla k postupu v jednu chvíli i blíže…

Vedla 2:1 na zápasy a pokud by vedla i stejným poměrem ve čtvrtém domácím utkání na sety, tak by byla blízko. Právě ta třetí sada, kterou jsme nakonec zvládli, asi rozhodla.

Výhrou 30:28 jste soupeře psychicky zlomili?

Tak bych to úplně neřekl, ale je pravda, že ten set asi klíčový byl. Pak už jsme ale byli lepším týmem. Celkově to byla vyrovnaná série.

Čím vás soupeř asi nejvíce zlobil?

Ostrava byla výborná na servisu. Na tom to mají postavené, což víme. My měli problémy se prosazovat z vysokých balonů. Pracovali dobře i v obraně, ale to my taky…

A nyní vás čeká Jihostroj, těžšího soka jste asi potkat nemohli?

Je semifinále, v lize nás porazili, my jim to vrátili v poháru. Začne se od stavu 0:0 a bude záležet na formě.

A i bez diváků na domácím prostředí?

Máte pravdu. Co si poslední tři čtyři pět let pamatuju, tak vyhrávaly vždy domácí týmy. Budějovice si vybojovaly v základní části soutěže tuto výhodu, tak musíme bojovat, navázat na ty poslední výkony s Ostravou a vzájemný zápas v poháru v Karlových Varech. Snad se nám tuhle tradici domácích výher podaří prolomit.

Váš tým je v herním rytmu, Budějovice stály, ale zase měly čas na přípravu, doléčení šrámů. Kdo je před pondělním začátkem v lepší výchozí pozici?

Oba týmy mají širší kádry, my trenéři můžeme reagovat.

Hráči jsou fit? Jak je na tom ukrajinský nahrávač Kovalčuk, jenž pro zranění poslední zápasy chyběl?

Budeme se snažit, aby se dal do pořádku. Nahrávač je významný post ve všech týmech, on by pro nás nyní byl každopádně jasným přínosem.

Kdy se bude hrát:

První zápas, pondělí 22. března:

18:00 Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec

Druhý zápas, čtvrtek 25. března:

17:00 Dukla Liberec – Jihostroj České Budějovice

Třetí zápas, neděle 28. března:

20:20 Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec

Čtvrtý zápas, středa 31. března:

17:00 Dukla Liberec – Jihostroj České Budějovice

Pátý zápas, sobota 3. dubna:

18:00 Jihostroj České Budějovice – Dukla Liberec