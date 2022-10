Trenér přípravky SK Liberec Handball Matěj PlochZdroj: Archiv soutěže Díky, trenéreMatěj Ploch se trénování věnuje už 19 let a v tuto chvíli se stará o 30 mladých házenkářů v přípravce. Co říká porota? Trénování těch úplně nejmenších je opravdové umění. To Matěj Ploch zvládá na jedničku. Proto jeho svěřence házená tak baví, úsměv na jejich tvářích uvidíte skoro celý trénink. „Nejvíc mi záleží na tom, aby se z dětí nevychovávali jenom sportovci, ale zároveň i lidi. Hodně dbáme na to, aby se kluci k sobě dobře chovali, aby spolupracovali. Kvalitní trénink pro mě je, když to kluky baví. Když se u toho nasmějeme, je to zábava – ale zároveň při tom makaj, nechají tam co to jde. Aby odcházeli s tím, že se těší na další trénink,“ říká Matěj Ploch.

Díky, trenére je sportovně-společenská akce určená trenérům, kteří vedou pravidelně alespoň jednoho svěřence, jemuž je maximálně 15 let. Je určena trenérům od 18 let jakéhokoliv sportu, který zaštiťuje oficiální sportovní svaz. Zúčastnit se mohou i dobrovolní trenéři, kteří nevlastní trenérskou licenci. „Díky, trenére upozorňuje na záslužnou činnost tisícovek trenérů, která není společensky oceněna tak, jak by si zasloužila. Mnozí se věnují dětem z lásky k nim a svému sportu bez odpovídající odměny. Se vší skromností se pokoušíme aspoň částečně to napravit, “ říká iniciátor a hlavní organizátor Petr Rydl.

Jedná se o sedmý ročník soutěže. Prvním vítězem v roce 2015 se stal Michal Eisenkolb, který vychovává mladé florbalisty z pražské Sparty. V roce 2016 ho následoval trenér fotbalistů z Hodonína Michal Bíza. Zdeněk Grygar z fotbalového Baníku Ostrava zvítězil v roce 2017. V roce 2018 získal titul capoeirista Lukáš Novák z oddílu Vem Camará Pardubice. Titul v roce 2019 získal hokejista David Vinš z Vimperka a vítězkou ročníku 2021 se stala trenérka mažoretek Prezioso Blatná Hana Novotná.

Osmička finalistů pro letošní rok:

Barbara Bažantová, Lakros, TJ Sokol I. Smíchov

Jiří Hamáček, Lední hokej, HCM Jaroměř

Martina Hánová, Baseball, Hroši Brno

Martin Pánek, Lední hokej, HC Poděbrady

Matěj Ploch, Házená, SK Liberec Handball

Karolína Soukupová, Kolečkové brusle, Artistic skating club Roller

Jakub Ventruba, Baseball, Draci Brno

Monika Vojtová, Bojová umění, Fight club České Budějovice

Finalisté pro rok 2022

Vyhlášení se uskuteční 22. října v Praze v UNYP Areně. Zde finalisté spolu se svými svěřenci předvedou nacvičenou ukázku svých sportů a zúčastní se několika soutěží. Vše o soutěži, ale i o tom, jak nominovat trenéra do dalšího ročníku najdete na webu www.dikytrenere.cz.