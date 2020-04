Čtyřiadvacetiletý odchovanec LSK Lomnice nad Popelkou, který v současné době nastupuje za Duklu Liberec, zvítězil s velkým náskokem před oddílovými kolegy Ondřejem Pažoutem a Janem Vytrvalem. Mezi juniory vyhrál Jan Šimek, kategorii žen si podmanila Tereza Koldovská a nejúspěšnějším trenérem byl vyhlášen reprezentační kouč Marek Šablatura.

Pořadí ankety, kterou od sezony 2008/2009 vyhlašuje Úsek severské kombinace Svazu lyžařů ČR, určily hlasy 67 účastníků – samotných závodníků, trenérů, funkcionářů, lyžařských expertů a novinářů.

Předchozími vítězi byli například Pavel Churavý, Tomáš Slavík nebo Miroslav Dvořák.

„V uplynulé sezoně nastal u našich reprezentantů mírný výkonnostní posun. Pozitivní bylo už to, že tři z nich – Portyk, Pažout a Vytrval – bodovali ve Světovém poháru. Ukazuje se, že přechod z úspěšných juniorů mezi seniory je hodně náročný,“ uvědomuje si sportovní ředitel Úseku severské kombinace Svazu lyžařů České republiky Tomáš Slavík.

„Máme přitom stále velice perspektivní generaci závodníků, a tak očekáváme, že se budou postupně zapracovávat do širší světové špičky. Před všemi je ještě spousta tvrdé práce, ale nastolený trend v tréninku je dobrý. Vítězství Tomáše Portyka v anketě považuji za zcela zasloužené,“ má jasno Slavík.

„Má za sebou jednu z nejvyrovnanějších sezon, bez propadáků. Jeho i naším cílem však je, aby ve Světovém poháru jezdil do desítky – předpoklady k tomu určitě má,“ uzavřel Slavík.

Jak minulou sezonu hodnotí vítěz ankety Tomáš Portyk? „O minulé sezoně nemohu říci, že se povedla, ale ani to, že mi nevyšla – byl to takový střed. Samozřejmě však od sebe očekávám víc, zvláště když vím, že na to výkonnostně mám,“ je k sobě přísný Portyk.

„Kdybych v závodech nebo provizorních kolech předváděl skoky jako v tréninku, výsledky by byly výrazně lepší. Svazuje mě nervozita, abych soutěžní pokus nepokazil, ale právě kvůli tomu se mi úplně nevydaří,“ snaží se najít příčiny Portyk.

„Chci však na sobě dál pracovat a věřím, že skokansky půjdu nahoru,“ burcuje se nejlepší český sdruženář.

Jak zvládá současnou situaci způsobenou novým koronavirem? „Současnou situaci v souvislosti s koronavirem zvládám docela dobře. Jsem doma v Lomnici nad Popelkou, kde se věnuji suché přípravě, běhám a chodím do posilovny nebo sauny. Od konce sezony jsem neměl lyže na nohou a krásně psychicky odpočívám,“odvětil pětinásobný vítěz ankety o nejlepšího českého sdruženáře.