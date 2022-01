Ze sestavy sice na poslední chvíli vypadl Tomáš Pavelka, ale složení Olejník, Koblížek a Panský slibovalo dramatickou podívanou.

A hned první zápas ty nejvyšší parametry splňoval. Mohameda Shoumana vyzval Martin Koblížek a sehráli společně ping-pongovou přestřelku jak z Divokého západu. Koblížek si vzal první set 11:8, vedl i v další sadě 10:9, ale ztratil ji. Setbolové šance měl znovu, Shouman ale nebojácně zvítězil 17:15 a následně i 13:11.

„Perfektní zápas. Oba mají nezáludnou přímou hru a většina výměn byla jak do sestřihů. Mohamed se ale předvedl opravdu skvěle a překvapivě i poměrně klidně,“ chválil pro oficiální klubový web Richard Výborný.

Jakub Seibert mívá s Martinem Olejníkem často dlouhé bitvy plné technických balonů. Tentokrát ale nastoupil v obdobném duchu jako Shouman a i jeho ping-pongová opakovačka vysílala ránu za ranou.

„Takhle naladěného bych chtěl vidět Kubu v každém zápase,“ přál si po výhře 3:0 Výborný, kterého potěšil i Michal Blinka. S uznávanou legendou Jindřichem Panským neměl totiž velké slitování. Skóre 11:5, 15:13 a 11:3 dokonalo libereckou jízdu a historicky teprve páté střetnutí bez prohraného zápasu.

Z boje o play off se tedy najednou stal hon za co nejlepším umístěním a šancí na vyrovnaného soka do vyřazovací části. Co za proměnou stojí? „Prostě jsme se chytli příležitosti doslova za pačesy a už jsme se nepustili. Určitě nám pomáhá i domácí prostředí, kde hrajeme o dost lépe,“ myslí si Jakub Seibert, který útočí na svoji zatím nejpovedenější sezonu.

Pod Ještědem se bude hrát znovu i další kolo, hned tento pátek od 18 hodin s El Niněm Praha.

SKST Liberec – KT Praha 3:0

Shouman – Koblížek 3:1 (-9, 10, 15, 11)

Seibert – Olejník 3:0 (9, 7, 10)

Blinka – Panský 3:0 (5, 13, 3)