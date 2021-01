TJ Slavia Liberec slaví 50 let volejbalu mládeže

Už půlstoletí funguje v klubu TJ Slavia Liberec volejbalový oddíl zaměřující se na výchovu mladých talentů. Za tu dobu se ve Slavii objevilo téměř tisíc sportovců a sportovkyň dlouhodobě trénujících. Pokud by se do tohoto počtu započítávali všichni, to znamená i ti, kteří se volejbalu věnovali krátce a z různých důvodů skončili, celkové číslo by bylo daleko vyšší.

TJ Slavia Liberec slaví 50 let volejbalu mládeže. | Foto: TJ Slavia Liberec

„V této práci se vystřídalo na osm desítek dobrovolných trenérů a trenérek, přičemž jejich finanční odměnou buď nebylo vůbec nic, nebo doslova drobné. Před všemi těmito lidmi je třeba hluboce smeknout," říká předseda TJ Slavia Liberec Petr Prokop. „Tím spíše, že nejen umožnili tolika dětem a mládežníkům pěstovat tento pod Ještědem již tak tradiční sport (možná leckdo neví, že již v padesátých letech minulého století zde byli mistři republiky v dorostu a po mnoho desítek let liberecké kluby získávaly vavříny jak v chlapeckých, tak dívčích celorepublikových soutěžích – pozn. red.), ale dokonce se jejich přičiněním stala Slavia i dodavatelem mnoha vrcholových sportovců a reprezentantů ČSSR, potažmo ČR," dodal hrdě Prokop. Klíčovým momentem vzniku klubu byla práce Rudolfa Malého, který nejprve založil školní týmy na dnes již neexistující ZDŠ Na Žižkově v Liberci – Rochlici. V sezoně 1969/1970 zvítězilo družstvo hráčů ročníku narození 1954/1955 v krajské soutěži škol. Na konci zmiňované sezony vstoupil Malý do mládežnické tělovýchovné jednoty TJ Slavia ODPM Liberec. „Od počátku fungování oddílu, který už začal nabírat i děti z jiných libereckých škol a čtvrtí, byla filozofií klubu nabízet možnost sportování všem zájemcům. Té se drží dodnes, přičemž mnohokrát prokázal po dobu své existence schopnost vychovat i špičkové volejbalisty. Těch bylo skutečně mnoho a za všechny jmenujme alespoň Michala Raka, který je asi nejúspěšnějším odchovancem vůbec a dnes je rovněž trenérem ve Slavii," vypráví Prokop. „Počet těch skutečně top hráčů činí několik desítek. Pro amatérský klub je to výsledek ohromující a dokazující, že i ve skromnějších podmínkách, pokud se tvrdě a se zápalem pracuje, mohou vyrůstat takoví sportovci," je přesvědčen Prokop. Vedení klubu chystá oslavu půlstoleté historie setkáním odchovanců a trenérů včetně exhibičních generačních zápasů. „V roce 2020 se bohužel tento hold klubu nemohl konat pro pandemii. Vychází rovněž publikace k tomuto výročí s velkým množstvím fotografií, dat a statistik z historie klubu," přibližuje předseda liberecké Slavie. Klub oslavil 50 let existence stabilizací základny mládeže nad sto členů, rozjel po letech znovu dívčí volejbal, kadeti postoupili do extraligy, v 1. lize juniorů chlapci obsadili třetí místo s velmi mladým kádrem. I trenérský štáb se usadil na velmi slušném počtu devíti členů, přičemž v posledních letech přišlo do klubu několik mladších trenérů z řad vlastních odchovanců. „V létě získala na MČR v plážovém volejbalu dvojice kadetů Červa-Tesárek stříbrnou medaili. Na podzim se potom výrazně prosadili mladší žáci vedením v Krajském přeboru šestek a v Poháru předsedy minivolejbalu," doplnil Prokop.