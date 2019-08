Kde: Bouzov

Délka trasy: 11 km

Převýšení: 351 m

Kudy běžet: Trasa začíná na parkovišti pod hradem Bouzovem a míří do kopce okolo kostela svatého Gotharda.

Obkrouží kopec zvaný Bakule, kde se otevírají nádherné výhledy do krajiny. Přes vesnici Doly se pak běžci vydají údolím říčky Javoříčky. Asi po třech kilometrech z údolí odbočí na žlutou turistickou značku, která je zavede až pod Blažov. Značka tam odbočuje doprava, ale trasa pokračuje rovně. Po necelém tři čtvrtě kilometru pak běžci zabočí doleva po cyklostezce, která je dovede zpět pod hrad Bouzov

Po hrázích Třeboňských rybníků

Kde: Chlum u Třeboně

Délka trasy: 18 km

Převýšení: 202 m

Kudy běžet: Běžci začnou v Chlumu u Třeboně na hrázi rybníka Hejtmanu u zámeckého parku. Vydají se po červené turistické značce, která je povede asi sedm kilometrů malebnou rovinatou krajinou jižních Čech. Poběží okolo Nového Jezera až na hráz rybníka Starého Hospodáře. Odtud se vydají po žluté turistické značce. Zavede je přes jihočeské louky a remízky na náves Lutové. Trasa pak vede přes Staňkov po silnici okolo nejhlubšího rybníka v Čechách a od něj zpět do Chlumu.

Trasa Prachovskými skalami

Kde: Horní Lochov

Délka trasy: 10 km

Převýšení: 393 m

Kudy běžet: Zaběhat si v Prachovských skalách je nejlepší brzo ráno. Trasa začíná v Horním Lochově, odkud vede po zelené turistické značce na rozcestí Nad Fortnou. Odtud se pak běžci dají dolů z kopce do Maršova. Trasa se pak dále vine údolím okolo vodní nádrže Pelíšku, kde běžci zahnou doleva po červené značce. Okolo parkhotelu Skalného města se dají k torzu Benešovy borovice. Přes Všetečkovu vyhlídku se pak dostanou do Prachova a odtud zpět po zelené do Horního Lochova.

Údolím řeky Berounky

Kde: Bukovec

Délka trasy: 9 km

Převýšení: 300 m

Kudy běžet: Trasa začíná v Bukovci u Plzně pod viaduktem. Běžci nejdříve zdolají asi stometrové prudké stoupání po červené turistické značce na Holý vrch. Odtud se vydají dále po červené až k Zadní hájovně, kde odbočí doleva. Přes železniční trať je lesní cesta zavede k Dolanskému mostu. Vydají se po zelené značce, kde běžceeká nejkrásnější část trasy, vinoucí se malebným údolím řeky Berounky. Po žluté značce se dostanou k vyhlídce Kozí boudě. Do Bukovce se vrátí po zelené.

Lázeňská trasa s Heinrichem Von Mattonim

Kde: Karlovy Vary

Délka trasy: 15 km

Převýšení: 653 m

Kudy běžet: Běžci vyrazí od kostela sv. Máří Magdalény v Karlových Varech. Po seběhnutí schodů se trasa napojí na červenou turistickou značku, která běžce povede až do cíle k lázeňské budově v Kyselce. Hned na začátku běžce čeká stoupání až po rozcestí pod Goethovou rozhlednou. Celá trasa pak vede terénem s častým klesáním a stoupáním. Běžci by si měli dát pozor asi tři apůl kilometru od startu, kde musí přejít Pražskou silnici. Řidiči tam jezdí rychle a běžci nemají dobrý výhled.

Pražský prales

Kde: Praha

Délka trasy: 4 km

Převýšení: 147 m

Kudy běžet: Příjemnou čtyřkilometrovou trasu Šáreckým údolím ocení i začínající běžci. Vyrazí z Vostrovské do kopce a z ulice Na Černé hoře odbočí na lesní cestu, která je dovede až na louku. Za zatáčkou najdou skalnaté stoupání, které zdolají, a pokochají se výhledem na údolí. Směrem k ulici Na Pahoubce listnaté stromy vystřídají borovice a akáty. Další výhled sportovce potěší v cíli u zříceniny Baba. Odtud dohlédnou až pod zoologickou zahradu a bohnické sídliště.

Obora Holedná

Kde: Brno

Délka trasy: 11 km

Převýšení: 558 m

Kudy běžet: Lidé mohou vyběhnout už z Jundrova. K oboře Holedná je dovede prudký kopec. Přestože je terén nenáročný a lesní cesty jsou zpevněné, příznivci běhání si dají do těla právě díky rozmanité trase, plné stoupání i rovin. Kromě krásné lesní krajiny si běžci po cestě užijí i pohled na volně žijící divoká zvířata. V oboře najdou ohradu s divokými prasaty. Natrefí i na muflony, daňky nebo jeleny. Odpočinout si mohou například u informačních tabulí naučné stezky.

Trasa Kutnou Horou

Kde: Kutná Hora

Délka trasy: 3 km

Převýšení: 95 m

Kudy běžet: Příznivci běhání v historických centrech měst ocení tříkilometrovou trasu Kutnou Horou. Vyběhnou od kostela svatého Jakuba a budou pokračovat až k muzeu stříbra. Odtud doběhnou ke kutnohorské dominantě, kterou je chrám svaté Barbory. Kolem klenotu pozdní gotiky zasvěceného významné křesťanské mučednici se lidé dostanou přes hradby až na hlavní silnici. Po červené značce poběží podél toku Vrchlice a přes Breüerovy sady zpátky na startovací bod před kostelem.

Běžecká trasa na Královec

Kde: Valašské Klobouky

Délka trasy: 5 km

Převýšení: 261 m

Kudy běžet: Lidé vyběhnou po naučné stezce, která vede od nádraží Valašské klobouky. Vydají se ulicí U Rybníků, kolem chatek po zelené turistické značce až do lesa. Zkušené běžce nepřekvapí náročné stoupání do kopce, který musí zdolat, aby se dostali až k cíli trasy. Tím je téměř dvaadvacet metrů vysoká rozhledna na kopci Královci. Doplnit tekutiny po zdolání cesty mohou sportovci v nedaleké restauraci Královci nebo u lesního pramene. Odtud už je čeká jen cesta dolů.

Komenského sady

Kde: Ostrava

Délka trasy: 5 km

Převýšení: 8 m

Kudy běžet: Městský park v srdci Ostravy patří k nejrozsáhlejším v České republice. I proto se Komenského sady poblíž ostravské radnice staly vyhledávanou trasou běžců–začátečníků i profesionálů. Před čtyřmi lety zde vznikla běžecká trať, která má přesně pět kilometrů. Vede podél řeky a pod stínem mnoha stromů. Hlavní myšlenkou bylo, aby si sportovci mohli měřit čas a svoje výsledky vzájemně porovnávat. V parku se každý rok koná několik běžeckých závodů.

#galerie|1330323#

Lucie Kohoutková a Ladislav Zouhar