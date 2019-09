Manažer libereckého klubu Tomáš Trsek k tomu řekl: „Z Třebíče nám přišel mail, a později telefonovali, že nemají dostatek hráčů a k finále nepřijedou. Škoda, letošní první liga byla zdařilá, šancí v ní dostaly mladé české naděje, představili se zajímaví cizinci. Z prvenství máme radost, ale raději bychom si titul vybojovali na kurtech.“

Kapitán Třebíče Rudolf Říha k odstoupení jeho týmu ze závěru ligy uvedl: „S postupem do finále jsme ani nepočítali. Španělská posila Cabeza musela v pátek odletět, dva další hráči měli školní povinnosti. A s torzem kádru jsme nechtěli do Liberce odjet. Je to náš problém, příště se na dohrání soutěže připravíme.“

TŘEBÍČ DOSTANE POKUTU

Naštvaný byl z postupu Třebíče sportovní ředitel ČTS Leoš Fiala: „Třebíč mě zklamala. Přidělili jsme jim pořádání skupin a semifinále a oni znehodnotí závěr soutěže. Dostanou nejvyšší možnou finanční pokutu.“

V letošní tenisové první lize startovalo ve čtyřech skupinách v Liberci, v Praze – Hostivaři, v Třebíči a Zlíně 16 týmů. V semifinále porazil Liberec pražský SK Hamr 6:2 a Třebíč doma TC Brno 5:1. V barážových zápasech neuspěly a do druhé ligy sestupují Severočeská tenisová B, sdružení klubů z Mostu a Jablonce, které podlehlo Hradci Králové 3:6, Roja Příbram, Oáza Praha a Valašské Meziříčí.

Vítězný Liberec má právo bojovat v prosinci v baráži o extraligu řízenou Asociací klubů. Extraligu letos bude hrát Severočeská tenisová A. LTK Liberec se před dvěma lety práva v extralize vzdal z ekonomických důvodů.

„Ač finálová skreč dává malinkou „kaňku“ na celém výsledku – blahopřejeme všem hráčům našeho týmu k mistrovskému titulu,“ nechal se slyšet manažer Trsek.

„Náš tým se opíral zejména o Lubomíra Majšajdra (hrající kapitán), Artema Smirnova, Lauru Andrei a mladého Michaela Vrbenského,“ vyjmenoval hlavní hvězdy libereckého týmu Trsek.

„Tito hráči shodně vyhráli všechny své zápasy. Tým dále výborně reprezentoval Dominik Suč, Petra Krejsová, Martin Zahrádka, Lukáš Vojtěchovský a Markéta Petruželová. Druhým kapitánem byl Ondra Mojš,“ dodal na závěr Trsek.