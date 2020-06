Kroužek v konkurenci 30 mladíků oplatil o rok mladší turnajové jedničce Marku Havlíčkovi finálovou prohru ze severočeského zimního přeboru z mostecké haly. Zdolal svého soupeře 7:6 (3), 6:1. Hranáčová, dcera bývalého řízeného obránce hokejového Litvínova, navázala na svůj únorový zimní titul z České Lípy a ve finále zdolala jabloneckou Lenku Munzarovou v souboji dvou nejvýše nasazených tenistek 6:1, 7:5.

"Jsem spokojená. Po dlouhé přestávce jsem si opět zahrála soutěžní zápasy a rozehrála se před silně obsazeným áčkovým turnajem v Brně. Těším se i na juniorský Mácha Lake Open do Doks," řekla Hranáčová. Její klubový kolega Kroužek ke svému finálovému víězství nad Havlíčkem řekl:" Zkraje zápasu jsem se trápil a pustil soupeře do vedení 1:5. Pak jsem se zkoncentroval a zápas zlepšenouhrou otočil v můj prospěch. Rád byych se za dva týdny prosadil mezi muži na severočeském přeboru v Lounech."

Oba vítězové dvouher si zajistili postup na letošní republikový šampionát do 18 ket v Pardubicích. V Ústí se hrály pouze dvouhry a třetí rozhodující sety se hrály zkráceně formou super tie breaku do deseti bodů.

Potěšila vysoká účast mladých tenistů a tenistek z Ústeckého a Libereckého kraje a zjevná chuť do hry většiny účastníků.

Výsledky - čtvrtfinále dvouhry dorostenců: Havlíček (1.) - Laibl (6. oba ST Most) 6:3, 7:6. , Hovorka (4. Panorama Teplice) - Bartes (ST Most) 5:7, 6:4, 10:5. , Mach (5. TK Frýdlant) - Kollár (3. ST Most) 4:6, 6:2, 10:7. Kroužek (.2. ST Most) - Bažant (7. LTK Teplice) 6:2, 6:1. Semifinále. Havlíček - Hovorka 6:0, 6:3, Kroužek - Mach 6:0, 3:1, skreč Macha.



Čtvrtfinále dorostenek: Hranáčová (1.) - Havlová (Duchcov) 6:2, 6:1, Havlíčková - Krejsová (4. obě ST Most) 7:6, 6:3, J.Kareisová (LTK Liberec) - Jungwirthová (3. LTK Teplice) 6:1, 6:0, Munzarová (2. ST Jablonec) - Kulichová (8. ST Most) 6:1, 6:1, semifinále. Hranáčová - Havlíčková 4:1, skreč Havlíčkové, Munzarová - Kareisová 6:7, 7:6, 10:7.



Na dvorcích LTK Liberec se o minulém víkendu konal severočeský přebor mladých nadějí do 12. let , ve kterém dominovali zástupci pořádajícího klubu, kteří vybojovali tři přebornické tituly. Tobiáš Martínek přehrál ve finále chlapců klubového spoluhráče z LTK Jana Kreysu 6:0, 2:6, 10:5 a liberecká dívčí naděje Sára Oliveriusová přehrála ve finále nejvýše nasazenou Natálii Moškovou z LTK Teplice 6:3, 6.1. Startovalo 36 kluků a 23 děvčat z obou severočeských krajů.



Tuto sobotu 6. června startuje zkrácená druhá liga družtev dospělých a všechny tři severočeští zástupci hrají od 10 hodin doma. Louny přivítajjí tým Karlových Varů A a Severočeská tenisová Most změří síly s karlovarským béčkem. Tenisté LTK Liberec B hostí Moravskou Třebovou. Zahájí také všechny týmové severočeské divize dospělých i mládeže.





Jaroslav Přibyl