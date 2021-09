Pořadí v singlu: 1. David Vánský, 2. Zbyněk Hauzr, 3. Jiří Dygrín. Debl: 1. Zbyněk Hauzr - Jiří Kovář, 2. David Vánský - Tomáš Rückensteiner, 3. Jiří Dygrín - Antonín Kaizr.Nově utvořená kategorie ultraveteráni (70+) hrála pouze debly a ve finále Jiří Folprecht - Ladislav Hampl porazili 7:5 dvojici Jaroslav Rydval - Pavel Věchet. O 3. místo: Josef Absolon - Bedřich Jangl zdolali 6:0 duo Mirek Volf - Radek Hanzal. "Jako již tradičně to byl na Harcově povedený turnaj, který by se nemohl konat za pomoci pořadatelů a partnerů - TU Liberec, Pivovar Vratislavice, Jizerské pekárny, Interkomplet, Ermeg, Jo-bio, Pema,Lipa, Liberecké sportovní organizaci, KIA, Li-Tour, Aron House a restauracím Pirát klub, Coyote club a Radniční sklípek," podotkl organizátor Ladislav Hampl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.