Jubilejní 10. ročník tenisového challengeru Svijany Open, který se koná na dvorcích Libereckého tenisového klubu pod zoologickou zahradou, je minulostí. Čechům se letos ve dvouhře nedařilo, když ve čtvrtfinále vypadl poslední z nich Dalibor Svrčina. Singl nakonec ovládl Argentinec Francisco Comesana. Náplast přišla ve čtyřhře v podobě vítězství českého páru Petr Nouza a Andrew Paulson.

Argentinec Francisco Comesana vyhrál Svijany Open ve dvouhře. | Foto: LTK

„Máme z toho velkou radost, byl to těžký turnaj,“ prozradil Petr Nouza. „Ve všech zápasech jsme zvládli těžké chvíle. Ve finále to bylo ještě ztížené podmínkami, ale dobře jsme se s tím popasovali. Byli jsme furt pozitivní a nahecovaní, otočilo se to na naši stranu a jsem spokojený s tím, co jsme předvedli,“ vrátil se k průběhu sobotního finále, které se odehrálo za mírného deště na antukových dvorcích pod širým nebem.

„Od samého začátku byly podmínky na hraně, jestli se bude přerušovat nebo ne. V podstatě celý zápas bez přerušení pršelo nebo mrholilo. Bylo to velmi nepříjemné. Míče se rychle ohrály, byly to takové velké nasáklé koule. O to byly pomalejší a bylo těžší něco vymyslet,“ dodal jeho kolega Andrew Paulson.

Jelikož v Liberci od pátku bez přestání pršelo, semifinále singlové části se přesunulo na neděli do haly, kdy se zároveň odehrálo po pauze mezi zápasy také finále. V něm se proti sobě postavili Američan s českými kořeny Toby Alex Kodat a Argentinec Francisco Comesana. Druhému jmenovanému seděly podmínky v hale o poznání více a zvítězil poměrně jednoznačně ve dvou setech 6:2 a 6:4.

Turnajová osmička a 170. hráč světového žebříčku tak vzala sen dvacetiletému Kodatovi o prvním titulu na okruhu. I přesto to byl pro 358. hráče zatím nejlepší challenger v jeho dosavadní kariéře. Pro Argentince je to naopak druhé turnajové vítězství v této kategorii na okruhu v letošním roce. To první zaznamenal v červnu v italské Vicenze.

Finále dvouhry:

Francisco Comesana - Toby Alex Kodat 6:2, 6:4

Finále čtyřhry:

Petr Nouza, Andrew Paulson (oba CZE) – Neil Oberleitner (AUT), Tim Sandkaulen (GER) 6:3, 6:4