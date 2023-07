Celý příští týden se bude na dvorcích LTK Liberec v Lidových sadech konat tenisový turnaj kategorie Challenger Svijany Open. Tento turnaj má již bohatou historii, jelikož se koná od roku 2013. Letošní ročník bude jubilejní desátý. V roce 2020 se turnaj kvůli Covidu konal pouze v české režii, a proto není počítán mezi číslované ročníky ATP turnaje.

Jiří Veselý na archivním snímku z libereckého Challengeru Svijany Open. | Foto: Deník / Kamil Košun

V premiéře libereckého turnaje zvítězil Jiří Veselý, poslední triumf si pak připsal Jiří Lehečka, který od té doby stoupá žebříčkem ATP a momentálně se nachází na 33. pozici. Do loňského ročníku Svijany Open přitom vstupoval jako nasazená jednička ze 70. místa. Od té doby se dostával do povědomí všech tenisových fanoušků a hlavně letošní účast v osmifinále Wimbledonu ukázala, jak dobrým tenistou je.

Jiří Lehečka s trofejí pro vítěze Svijany Open 2022.Zdroj: LTK Liberec

V tomto roce bude turnajovou jedničkou český tenista Tomáš Macháč, aktuálně 108. hráč světa. Druhým nasazeným bude Slovák Norbert Gomboš (146.) a trojkou jeho krajan Lukáš Klein (152.).

„Tradičním předskokanem turnaje bude ME družstev do 16let. A hledejme opět spojitosti u výchovy tenistů v ČR. Předloni se nám na této akci předvedl v roli lídra týmu ČR Kuba Menšík, který může být právě nástupcem zmiňovaných Jirky Lehečky a Veselého. Již teď Jakub nakukuje do elitní top 300 a forma mu jde nahoru. Spolu s ním bude opět na Svijany Open startovat řada mladých českých tenistů a my doufáme, že Liberec jim opět bude startovací plochou k dalším velkým úspěchům,“ přeje si ředitel turnaje Tomáš Trsek na webu LTK Liberec.

Listina startujících:

1) Tomáš Macháč (CZE), 108.

2) Norbert Gomboš (SVK), 146.

3) Lukáš Klein (SVK), 152.

4) Dalibor Svrčina (CZE), 193.

5) Riccardo Bonadio (ITA), 194.

6) Jakub Menšík (CZE), 217.

7) Sumit Nagal (IND), 225.

8) Francisco Comesana (ARG), 248.

9) Matheus Pucinelli De Almeida (BRA), 253.

10) Vít Kopřiva (CZE), 257.

11) Hernan Casanova (ARG), 259.

12) Daniel Michalski (POL), 270.

13) Timo Stodder (GER), 276.

14) Nino Serdarušić (CRO), 282.

15) Miljan Zekić (SRB), 283.

16) Max Houkes (NED), 284.

17) Joao Lucas Reis Da Silva (BRA), 288.

18) Max Kasnikowski (POL), 290.

19) Giovanni Fonio (ITA), 291.

20) Valentin Royer (FRA), 295.

21) Gerard Campana Lee (KOR), JR 3.