Na kurtech Technické univerzity Liberec v Harcově se konal neuvěřitelný, již 23. ročník tenisového turnaje veteránů Ken Cup 2023.

Ředitel turnaje Ladislav Hampl (vlevo) předává ceny vítězné dvojici Kaizr - Kovář. | Foto: se svolením Ladislava Hampla

Finále singlu:

Jiří Kovář - Tomáš Ruckensteiner 6:1



Finále deblu:

Antonín Kaizr, Jiří Kovář - Tomáš Ruckensteiner, Ladislav Hampl 5:7, 6:4, 10:8 (stb).

Čtyřhra ultra veteráni (70+):

Jaroslav Rydval, Ladislav Hampl - Radek Hanzal, Josef Absolon 6:1.

"Byl to tradičně povedený turnaj, i přes některé omluvenky očekávaných tenistů. Náročný v horkém počasí, ale všichni si zahráli do sytosti,“ potvrdil ředitel turnaje Ladislav Hampl. "Nešlo by to bez spolupráce s agenturou Satel Liberec a poděkování patří firmám KI, Jizerské pekárny, Kamna a krby, Vratislavický pivovar, Aron House, PEMA, Li-tour, Jo–bio, Ermeg, Interkomplet a restauracím Pivovarský dvůr, klub Pirát, Kiki bar, Radniční sklípek a Wimbledon," pochválil Hampl.