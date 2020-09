Těhotenství si užívá. „Trochu je to vidět i na mé postavě,“ smála se dvojnásobná olympijská medailistka. Holčička, nebo chlapeček? Vítková a její přítel Marek Lejsek se nechávají překvapit. „Nechceme znát pohlaví, těšíme se na překvapení. Naším jediným přáním je, aby bylo mimčo zdravé,“ vysvětlila Vítková v rozhovoru pro oficiální stránky českého biatlonu.

S biatlonovým prostředím už téměř nepřichází do styku. Víkend v Jilemnici byl výjimkou. V rámci Českého poháru se tady místní rozhodli s nejslavnější členkou tamního klubu a její úspěšnou kariérou symbolicky rozloučit. A tak zažila Veronika dojemné chvíle.

„Měli jsme připravené audio z průběhů vrcholných závodů Verči, při kterých nám všem opět naskočila husí kůže. Je neuvěřitelné, čeho všeho dosáhla,“ rozplýval se předseda jilemnického klubu Jan Sucharda.

Nezaškodí malá rekapitulace. Dvojnásobná juniorská mistryně světa z let 2006 a 2009, členka legendární zlaté smíšené štafety z MS v Kontiolahti 2015, držitelka bronzové světové medaile z mixu o dva roky dříve v Novém Městě na Moravě, a stříbra ze stejné disciplíny na olympiádě v Soči 2014.

A v neposlední řadě bronzová sprinterka z olympijských her v Pchjongčchangu před dvěma lety.

„Předali jsme Veronice květinu, tričko na památku a zavzpomínali společně s jejími žákovskými trenéry Petrem Čechem i Jardou Bedrníkem na její začátky. Trochu jsme se u toho dojali a slzeli,“ přiznal Sucharda.

„Bylo to moc milé,“ souhlasila bývalá biatlonistka. „Uvědomila jsem si, že mám tady v Jilemnici opravdu kořeny, spoustu kamarádů, známých a především rodinu. Vždy se sem moc ráda vracím,“ podotkla jednatřicetiletá Vítková, v současné době žijící v Janově nad Nisou.

Kariéra Vítkové byla veleúspěšná i přes stále se vracející zdravotní problémy. Vše začalo už v roce 2009, kdy musela být cestou na soustředění do Rakouska hospitalizována se zánětem mozkových blan.

Lékaři jí pak diagnostikovali hormonální nerovnováhu, meningitida postihla okolí hypofýzy, což vedlo k návalům únavy. Následky onemocnění u Vítkové doznívaly dlouhá léta.

Kariéru ukončila letos na jaře, po sezoně, v níž kvůli zdravotním problémů nedostala šanci důstojně se rozloučit na biatlonovém okruhu. „Beru to tak, že mi tělo vystavilo stopku. Už prostě nefungovalo tak, jak bychom si představovali. Už se mi nechtělo znovu vstupovat do té nejistoty,“ přibližovala tehdy, co stálo za rozhodnutím dál nepokračovat. O návratu se přesto nadále spekulovalo, všechno ale nakonec vyřešila radostná zpráva, že bude maminkou.

Biatlonistky se často vrací k závodění i po mateřské, to ale Vítková předem vyloučila. „Nejsem zastáncem odjíždění od dětí na soustředění a závody,“ dala na vědomí, že její rozhodnutí je definitivní.

Nezbývá než Veronice Vítkové zatleskat.

Aleš Vávra