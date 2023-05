Takťáci vyjeli na první letošní formační soutěž do Mostu, kde se konalo regionální kolo TANEČNÍ SKUPINY ROKU. Z Liberce a Jablonce startovalo 146 tanečníků ve 12 formacích.

Špagetky z Taktu. | Foto: Kateřina Štěpánková

První disciplínou byla mini kategorie Hobby liga baby Show dance a liberecké NEPOSLUŠNÉ ŠPAGETKY si vytančili 3. místo. Dalším blokem byla dětská kategorie Great Freestyle Základní liga Disco, kde soutěžila formace NEPOSLUŠNÁ TOVÁRNA DOKTORA NEFARIA, která získala 2. místo.

Další disciplínou ve druhém bloku byla malá skupinka dětí v základní lize Hip Hop, formace RŮŽOVÍ BLÁZNI obsadila 1. místo. Tento blok uzavřela disciplína Great Freestyle Profi show Disco, kde choreografie VÍTÁME VÁS V BATIKOVĚ zvítězila.V bloku juniorů se začalo hobby ligou Street dance, kde formace FORGIVENESS vytančila 5. místo. V disciplíně Show dance v Hobby lize formace PRO TEBE MAMINKO obsadila 1. místo. Za kategorii Show Art Základní liga startovala formace SILENCE, a ta byla třetí.Jablonecký TAKT soutěžil v disciplíně Základní liga Disco děti a dospělí.

Děti s formací PAPOUŠČÍ ÚLET vytančily nádherné 3.místo a dospělá formace s názvem A BIT OF JASKSON obsadila 3. místo. Dospěláci v Profi lize Disco dance s formací RAYS OF LIGHT vyhráli. Ve stejnédisciplíně v juniorské kategorii tančili Takťačky ve formaci Be AB! a získaly také 1. místo. Soutěžní den uzavřeli tanečníci v Hip Hop Základní lize a choreografií POSLEDNÍ VLNA, vytančili si povedené 1. místo.