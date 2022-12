Na MČR Disco Dance jela své kvalifikační kolo Štěpánková Barbora, která dále postoupila do mistrovské soutěže a probojovala se mezi šedesáti tanečnicemi na krásné 31. místo v kategorii sólo děti. Své štěstí zkusila v kategorii sólo junioři 2 také Vacková Tereza, která soutěžila o Pohár prezidentky a skončila šestnáctá. V dětské kategorii se na 35. místě umístilo duo Nováková Vanesa a Stodůlková Tereza. V juniorech 2 se do semifinále probojovaly Štěpánková Magdaléna a Vacková Tereza na 14. místě. Krásná umístění čekala i na dospěláky. Ženské duo Řezáčová Aneta a Straková Sára vytančilo semifinálové 11. místo, Kleinerová Nela a Makoviichuk Viktoriia se úmístily na 23. místě. Smíšené duo Horychová Eliška a Vacek Michal ve finále slavili 4. místo.

Magdalena Štěpánková s Toničkou ŠourkovouZdroj: Takt Liberec

Postup do finále vybojovala také dospělácká malá skupinka DO IT TO IT. Z mistrovství si odvezla 6. místo (tanečníci: Horychová, Řezáčová, Králová, Chroustovská, Straková, Vacek, Kučera). Artové ligy se zúčastnilo devět Takťáků v disciplíně Conteporary hobby. V dětské kategorii duo zabodovala Šourková Tonička a Štěpánková Bára, holky si odvezly cenné kovy za 3. místo. Další duo Jarolímová Simča a Štěpánková Majda bylo z juniorské kategorie. Děvčata ve finále bojovala o ta nejlepší umístění, nakonec si vybojovaly bramborové 4. místo.

Po duetech přišla na řadu dětská sóla. Tady si vytančila v semifinále Štěpánková Bára 17. místo, poprvé na soutěži se představila také Svobodová Tonička (53. místo). V juniorech bylo největší zastoupení, celkem 85 tanečnic. Zde se do semifinále protančila Jarolímová Simča (10.), Bauerová Anna (55.), Petrof Sofie (69.) a Hlubučková Valerie (74.). Za dospělačky startovala Svatošová Eliška, která v semifinále vytančila 12. místo. „Za všechny svěřence moc děkuji trenérům, kteří se o tuto skvělou bandu letos starali – Lazurová Adéla, Suchánková Petra, Řezáčová Aneta, Vacek Michal, Pokorná Šárka, Horychová Eliška, Kroupová Lucie, Sýkorová Bára, Buriánková Týnka a Kavková Dora," uvedla šéfová Taktu Kateřina Štěpánková.

MILOSLAV CIHLÁŘ