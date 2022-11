V sólové Contemporary hobby kategorii mezi 79 startujícími tančily tři juniorky - Jarolímová Simča se protančila z 1. kola až do finále, kde obsadila 8. místo, Bauerová Anna 64. místo a Petrof Sofinka, která startovala v ART poprvé, byla 75. Mezi 27 dospělačkami Contemporary hobby tančila Eliška Svatošová a obsadila 7. místo.

Na Disco dance Extralize startovali dospěláci s malou skupinkou a duetem. I tady se tančilo ve finále. V dospělé kategorii třídy M bylo celkem 21 duet, Řezáčová Aneta a Straková Sára skončily deváté. Malých skupinek dospělí třídy M bylo osm a choreografie Taktu DO IT TO IT byla šestá. Složení Libereckých: Horychová Eliška, Řezáčová Aneta, Králová Lucie, Chroustovská Maky, Straková Sára, Vacek Michal a Kučera Adam.