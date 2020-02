Doslova za humny se nachází jedna z nejdrsnějších bobových a sáňkařských drah na světě. V saském Altenbergu, jen kousíček za hraničním přechodem Cínovec, se v těchto dnech řítí ledovým korytem rychlostí až 140 km za hodinu nejodvážnější bobisté a skeletonisté na planetě. Právě tady se i za české účasti koná světový šampionát.

„Tahle trať je opravdu cool. Je na ní úplně všechno – dlouhé rovinky, velké a vysoké zatáčky, malé zatáčky. Je tu mnoho speciálních věcí, které nejsou jednoduché. Je to skvělá trať,“ lebedí si Němec Francesco Friedrich.

Věřte, že moc dobře ví, o čem mluví. Rodák z nedaleké Pirny se v Altenbergu učil závodit a teď je z něj nejlepší pilot na světovém okruhu. Friedrich je dvojnásobným olympijským vítězem a na domácí trati bude útočit na jubilejní desátý světový titul.

„Pro mě to asi není nejtěžší trať na světě, protože jsem se tady učil jezdit. Ale pro ostatní asi bude,“ usmívá se úřadující šampion v televizním rozhovoru na webu mezinárodní federace IBSF.

Ledový tobogan měří 1413 metrů a má 17 zatáček. Převýšení je 122 metrů. Strach nahání především zatáčky Omega a Kreisel. „Moje první jízda na téhle trati skončila v zatáčce číslo 15,“ vzpomíná s úsměvem místní hrdina.

Altenberg je plný záludností, což ukázal čtvrteční trénink. Hlavně u žen se jezdilo hlavou dolů. „Je to hrozně náročná trať,“ přikyvuje předseda Českého svazu a trenér čtyřbobu Martin Bohman. „Měli jsme těžkou generálku v Siguldě, kde popadalo snad pět bodů, což je opravdu dost.“

Reprezentanti se mohou těšit na podporu českých fanoušků. Vždyť z Teplic jste v Altenbergu jen za dvacet minut. „Dostáváme desítky dotazů, jestli tam můžeme někoho propašovat, protože vstupenky jsou docela drahé. Ale Němci jsou striktní. Atmosféra bude určitě super, lidi nám pomůžou,“ ví Bohman.

Největší ambice se vkládají do juniorské světové šampionky Anny Fernstädtové. „Těším se na dráhu, kterou dobře znám. Je delší, takže bych měla mít i se svými nepříliš rychlými starty větší šance,“ věří.

„Anička to tady má najezděné ještě z doby, kdy závodila za Německo, to by jí mohlo hrát do karet. Dominik (Dvořák) to tady taky umí. Doufám, že to servisáci zvládnou po té diskvalifikaci pro přílišnou teplotu kudel na nedávném ME. Umístění do osmého místa by bylo solidní,“ míní Bohman.

Šampionát začne pátečními závody ženských dvojbobů, příští týden se přidá skeleton.

Program MS v Altenbergu:

Pátek 21.2.

14:00 Dvojbob ženy – 1. jízda

15:30 Dvojbob ženy – 2. jízda

Sobota 22.2.

11:30 Dvojbob muži – 1. jízda

13:00 Dvojbob muži – 2. jízda

15:30 Dvojbob ženy – 3. jízda

17:00 Dvojbob ženy – 4. jízda

Neděle 23.2.

14:30 Dvojbob muži – 3. jízda

16:00 Dvojbob muži – 4. jízda

Čtvrtek 27.2.

10:00 Skeleton muži – 1. jízda

12:00 Skeleton muži – 2. jízda

Pátek 28.2.

9:30 Skeleton ženy – 1. jízda

11:00 Skeleton ženy – 2. jízda

13:00 Skeleton muži – 3. jízda

15:00 Skeleton muži – 4. jízda

Sobota 29.2.

9:30 Skeleton ženy – 3. jízda

11:00 Skeleton ženy – 4. jízda

13:30 Čtyřbob – 1. jízda

15:00 Čtyřbob – 2. jízda

Neděle 1.3.

10:00 Skeleton smíšené týmy

13:00 Čtyřbob – 3. jízda

14:30 Čtyřbob – 4. jízda

Vstupenky od 5 do 45 eur