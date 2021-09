Stolní tenista ze severu Čech se do Tokia nominoval jako desátý hráč světového žebříčku. Pro Suchánka to byly již třetí paralympijské hry. Poprvé si v Tokiu také vyzkoušel soutěž družstev.

V osmifinále pak sehrál Suchánek vyrovnanou bitvu se Riapošem ze Slovenska. Liberecký stolní tenista byl v problémech, jelikož prohrával 1:2 na sety. Poslední dvě sady zvládl na jedničku (11:5 a 11:4) a postoupil do čtvrtfinále, kde ale nestačil na Czupera.

Suchánek postoupil ze skupiny. V prvním zápase nestačil na Fabiena Lamiraulta z Francie, kterému podlehl 1:3. Nutno dodat, že Lamirault je na žebříčku světovou jedničkou. Ve druhém utkání ale Suchánek nezaváhal, polského soka Tomasze Jakimczuka porazil hladce 3:0 a zajistil si postup do další fáze turnaje.

Jiří Suchánek se v Tokiu dostal mezi jednotlivci do čtvrtfinále. V týmové hře ale slavil bronz. | Foto: soukromý archiv

Stolní tenista Jiří Suchánek, člen SKST Liberec, došel na paralympijských hrách v Tokiu do čtvrtfinále. Daleko lepšího umístění dosáhl ve čtyřhře, když s Petrem Svatošem vybojovali bronzové medaile.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.