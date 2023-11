Ve 4. kole divizního futsalu rozdrtil liberecký Pampuch doma béčko Mělníka a Liberecké Gazely se Sapou nedosáhly na plichtu i kvůli tomu, že kanonýr Abrahám nevyužil penaltu.

Divizní futsal - ilustrační foto. | Foto: Petr Zbranek

Sapa Praha - Liberecké Gazely 5:3 (4:1)

Po opatrném začátku se jako první osmělili domácí. Na vedoucí gól navázali dalšími dvěma slepenými a bylo 3:0. Gazely vrátil do hry o body Moc, ale tečku za prvním poločasem udělala Sapa - 4:1. Ve druhé půli Gazely na domácí vletěly, ale to jejich věčné neproměňování šancí… Smůlu Liberečtí prolomili až těsně před koncem, když se dvakrát trefil Abrahám a bylo zaděláno na drama. Tou dobou gólman Lukeš přečkal dva desetimetrové kopy a příležitost desítky měly minutu před koncem i Gazely. Vyrovnání a hattrick bohužel odmítl Abrahám. Do prázdné brány se při power-play těsně před sirénou trefila Sapa a bylo hotovo.

Branky: Abrahám 2, Moc. Gazely: Lukeš - Kordík, Moc, Abrahám, Kraus, Gschwentner, Bohata, Sluťák, Roth, Řezka.

Pampuch Liberec – SK Olympik Mělník B 12:3 (8:2)

Rezerva ligového Mělníku hrála v hodně mladé sestavě obohacena o zkušené borce. Junioři se však nezalekli a od začátku hráli odvážně, jenže právě zkušenost bylo to, co jim mnohdy chybělo a Pampuch ji naopak dokázal přetavit v branky. V prvním poločase padlo deset branek a skóre 8:2 naznačovalo podívanou i v tom druhém.

Tam se však celých sedm minut skóre nepohnulo, až se konečně prosadil Čermák. Za hosty ještě jednou snížil hodně šikovný Šiler, ale pak už střílel jen Pampuch při power-play, kterou si dovolil vyzkoušet.

Branky: 5. a 36. Čeřovský, 5. a 32. Gazquez, 7. a 17. Průcha, 16. a 27. Čermák, 17. a 39. Mazánek M., 3. Novák, 8. Lochman - 7. Šmejkal, 17. Srch, 29. Šiler. Pampuch: Vik (Dvorský) - Mitáč, Čeřovský, Průcha, Gazquez - Novák, Lochman, Mazánek M., Čermák.