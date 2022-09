Ve čtvrtek 15. září 2022 se konal již 24. ročník Závodu horských kol do vrchu pro žáky středních škol. Jako každoročně bylo místo startu Harcov Myslivna a po lesních cestách závodníci dorazili do cíle na Maliník v Jizerských horách. Trať měří 6 100 m a převýšení je 400 m. Závod organizuje Střední škola a Mateřská škola v Liberci s povolením od Lesů ČR, a.s. V letošním roce byla hojná účast středních škol Libereckého kraje. Studenty odstartoval ředitel školy SŠaMŠ Na Bojišti Ing. Zdeněk Krabs, PhD.