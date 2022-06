Koho jsi dokázala v Teplicích porazit?

V soutěží jednotlivců jsem porazila dvě Španělky, jen jedna se dostala přede mě. Ale byly tam holky s Chorvatska a nějaké Češky. Uspět v takové konkurenci pro mě bylo docela překvapení a musím se přiznat, že jsem měla trochu na krajíčku.

V jakých disciplínách jsi na evropském šampionátu vystupovala?

Získala jsem stříbrnou medaili v disciplíně rytmické taneční sólo a v soutěži týmů jsme získaly zlatou medaili. Tam sice nebyla konkurence, ale dostaly jsme zároveň i ocenění za nejlepší choreografii celé soutěže. Tu nám dělala naše trenérka Zuzka Huňková.

Jaká jsou specifika tvojí sólové disciplíny?

V rytmickém tanečním sólu jde především o pokrytí plochy. Oproti klasickému sólu, kde se můžete pohybovat jen v kruzích nebo lajnách, tak v rytmickém sólu můžete kamkoliv na plochu. Ale zase nesmíte předvádět žádné větší akrobatické prvky jako například araby nebo hvězdy. Skladba má dvě minuty a můžete si vybrat libovolný taneční doprovod. Já jsem měla mistrovskou sestavu na skladbu Black and White od Michaela Jacksona.

V čem se nejvíc liší, když vystupujete s týmem?

V týmu je nejdůležitější souhra a na to je vždycky potřeba si s holkami v týmu rozumět. My už se známe fakt dlouho, jsme dobré kamarádky a fungujeme perfektně. Je docela obtížné dát dohromady šest skoro stejných holek, ale my to teď naštěstí máme.

Jaké jsou předpoklady dobré twirlerky?

Důležité je, aby twirlerka vnímala hudbu. Bez toho to nejde. Naučit se to sice dá, ale u někoho je to náročnější. K tomu samozřejmě gymnastické dovednosti a celkový projev, například držení rukou. Dál musí být schopná si zapamatovat sestavu. A v případě, že ji zapomene, tak by měla dokázat improvizovat. Kromě toho je potřeba ještě dodržovat pravidla. Například já jsem momentálně v kategorii B. To znamená, že i když umím s hůlkou čtyři otočky, tak můžu při vystoupení udělat jen tři. Když to překročím, tak jsem automaticky diskvalifikovaná.

Musí být závodnice zároveň extrovertka a užívat si vystupování před lidmi?

Je to určitě lepší. Hlavně proto, že tam je porota, která se na vás občas netváří moc vlídně. A dívá se na vás celkově mnohem víc lidí. Zrovna mě to vůbec nevadí, ale máme v týmu holky, které to nesnáší tak dobře.

Býváš před vystoupením nervózní?

Já už jsem docela otrkaná a ráda vystupuju před lidmi. Naopak potřebuju publikum, abych podala lepší výkon. Odvážu se, usmívám se, celou písničku si při vystoupení i odzpívám. Holky mě takhle vůbec neznají a koukají na mě co blázním. Někdy si potom dokonce to vystoupení ani nepamatuju.

Ke sportům s estetickým projevem patří i líčení, účesy, dresy. Užíváš si i takové proměny?

Já miluju, když se můžu učesat, nalíčit, obléknout si dres. I když zrovna na poslední sólo jsem měla úplně jednoduchý černobílý dres, který se ke skladbě hodil.

Jak si obstaráváte dresy na vystoupení? Máte vlastní švadlenu nebo si je každý musí obstarat sám?

Dřív nám je šila maminka jedné závodnice, ale teď si je spíš objednáváme. Takže rodiče dostávají složitý úkol sehnat dres. Potom je potřeba je i pořádně vyzkoušet, aby se třeba nezamotala sukně do hůlky nebo aby nebyly zdobené kamínky na špatných místech. Kamínky totiž mohou při prvcích na zemi bolet. Kromě dresu jsou potřeba i speciální taneční boty u kterých byl měla klouzat špička a brzdit pata, aby se přes ni dalo zastavit třeba v přemetech.

Jak probíhají tréninky?

Trénujeme dvakrát týdně dvě a půl hodiny, což je docela náročné. Ke konci už to někdy nedáváme. Začínáme od rozšvihání se švihadlem, potom se pořádně protáhneme, následuje baletní průprava nebo gymnastika s akrobatickým prvky. Zhruba hodinu máme jen twirling, kdy nacvičujeme s týmem sestavu, a poslední půlhodinu si každá cvičíme individuálně na hudbu.

Neměla jsi za těch devět let někdy chuť toho nechat nebo vyzkoušet něco jiného?

Na čas jsem toho i nechala. Zkusila jsem normální tancování, ale po půlroce jsem se vrátila. Mám už to tu moc ráda na to, abych toho nechala. Hlavně tu partu kolem.

Máš kromě twirlingu ještě jiné koníčky?

Chodím na kurz šití, to mě baví. K tomu jsem i u modelingové agentury, chodím přehlídky. A taky mě baví fotbal, protože ho hraje můj brácha dvojče, za Slovan Liberec.

Čím by ses chtěla v dospělosti živit?

Půjdu buď směrem pedagogika nebo zdravotnictví, ještě nevím přesně. Ale určitě vím, že bych chtěla zůstat u twirlingu. I když už třeba nebudu sama závodit, tak bych ráda trénovala menší děti.

Máš nějaké plány na prázdniny?

Na rozdíl od bráchy budeme mít celé prázdniny volno. Jeden týden máme twirlingové soustředění. A já budu navíc pomáhat na jednom tanečním kempu. Ale hlavně pojedeme celá rodina k moři.

A máš nějaké sportovní plány pro další sezónu?

Příští rok mám ambice trénovat a zlepšovat se. A začít cvičit se dvěma hůlkami.