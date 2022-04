„Budějovice potvrdily roli favorita. Myslím, že jsme odehráli dobré pasáže, ale zkušenost domácích byla vidět. Hlavně v momentech, kdy se sety lámaly, a my jsme byli na dostřel, tak se ukázaly zkušenosti Budějovic, které na nás byly dobře připravené,“ řekl Lubomír Vašina, trenér SKV Ústí nad Labem.

„Série vypadá hodně jednoznačně pro Budějovice, ale myslím si, že i my jsme měli skvělé okamžiky. Favorit byl úspěšnější v koncovkách. Budějovicím gratulujeme a myslím, že ani my jsme nezanechali špatnou stopu v play off,“ řekl ústecký kapitán Jiří Kořínek.

To potvrdil i kapitán vítězů Josef Polák: „Výsledkově série vypadá jednoznačně, ale museli jsme hodně bojovat. Že nastoupím jako kapitán, pro mě bylo překvapení a čest,“ uvedl.

„Jsem rád za výhru, že jsme vyhráli bez ztráty setu, ale bylo to trochu trápení, protože máme určité zdravotní problémy v mančaftu. Michal Kriško po zranění ještě není úplně ve fit. Deset dní máme volno, to je hodně,“ uvedl pro portál cvf.cz René Dvořák, trenér VK Jihostroj České Budějovice.

Ještě větší zklamání než v Ústí nad Labem panuje v Liberci. KLub s ambicemi alespoň na semifinále rovněž sezonu předčasně končí.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Bohužel jsme byli zabrždění a tak se tyhle zápasy nedají hrát,“ litoval liberecký asistent Vladan Merta.

„Série nebyla tak dlouhá, jak jsme čekali. Byli tam kvalitní momenty a kvalitní koncovky. Dnes jsme jednu koncovku zvládli otočit, ale potom když už se s takovým týmem jde do koncovky a prohrává se o pět bodů, tak je to těžké,“ přiznal liberecký kapitán Jakub Veselý.



„Věděli jsme, že ta série nebude jednouchá. Ty zápasy, i když to výsledkově vypadalo jednoduše, jednoduché vůbec nebyly. Dneska výborný vstup do zápasu, byli jsme agresivní, ale s chladnou hlavou. Potom se to zase zlomilo, nevím proč. Začali jsme trochu bláznit, ale ve čtvrtém setu nás z toho vytáhlo střídání. Kluci to parádně otočili a už jsme to dohráli,“ řekl Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.

„Výhra, takže hodnocení je pozitivní. Zápas byl úplně stejný jako ty předchozí. Jen tu koncovku, kterou jsme měli ve třetím setu dobře rozehranou, ukradl Liberec a ne my. Skvělé střídání ve čtvrtém setu, kluci pomohli a vyhráli jsme, takže super. Postup do semifinále, kde ještě nevíme, kdo nás čeká,“ doplnil kapitán party ze západu Čech Daniel Pfeffer.

Čtvrtfinále play off extraligy, 3. zápasy:

VK ČEZ Karlovarsko – VK Dukla Liberec 3:1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:21)

Rozhodčí: Rychlík, Dmejchal. Diváků: 876.

Konečný stav série: 3:0.

Karlovarsko: Vašina, Wilson, Indra, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer. Střídali: Kočka, Římal, Patočka, Ihnát.

Liberec: Demar, Leikep, Křesťan, Lux, Veselý, Bartůněk, libero Kopáček. Střídali: Kovalchuk, Diaz, Staněk.

VK Jihostroj České Budějovice – SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:20, 25:23, 25:18).

Rozhodčí: Kovář V. jun., Grabovský. Diváků: 1244. Konečný stav série: 3:0.

Č. Budějovice: Polák, Kriško, Licek, Sedláček, de Amo, Stoilovič, libero Kryštof. Střídali: Michálek, Šulista.

Ústí n. L.: Vemič, Tibitanzl, van Solkema, Suda, Baláž, Srb, libero Kořínek. Střídali: Kobolka, Kasan, Lank, Beer-