Pojďme k vašemu druholigovému celku. Aktuálně máte po dvanácti zápasech dvanáct výher. Chce Liberec postoupit do první ligy?

Cíle si stanovujeme vždy před sezónou a ve druhé lize se delší dobu nemění. Naším dlouhodobým cílem je pohybovat se v čele a pokusit se postoupit co nejdál. Pokud by se podařil postup do první ligy, jsme jako klub připraveni tuto výzvu akceptovat a pokusit se co nejlíp reprezentovat v soutěži o stupeň výš.

Jaký je vůbec systém po základní části všech druholigových skupin?

Systém není úplně jednoduchý. Nejdřív se hraje play-off, tedy čtvrtfinále a pak semifinále v dané skupině. Dva týmy, které uspějí si zahrají prolínací soutěž mezi skupinami druhých lig a z toho se postupuje do baráže o první ligu.

Pojďme na vaší mládež. V jaké je kondici?

Za prvé jsem velice rád, že se nám daří přivádět čím dál více dětí ke sportu a basketbalu. Tím rozšiřujeme naši základnu. V loňském roce se nám podařilo překročit další dva milníky. Za prvé vybudovat kompletní pyramidu ve složce mládeže chlapců a za druhé poprvé otevřít dívčí složku a mít první dívčí družstvo. Tady začínáme od začátku a budujeme vše od nejmenších. Díky tom jsme schopni nabídnout většímu počtu dětí smysluplně strávený volný čas. Co se týče soutěží nastupujeme v regionálních soutěží a naším dalším výkonnostním cílem je posunout se do celostátních lig.

V jakém stavu je celkově basketbal v Liberci?

V posledních letech se významně proměnil a do určité míry ne k lepšímu. Bohužel se o něm snížilo povědomí, protože dlouhodobě zanikají kluby v okolí. To se snažíme s naší Akademií změnit a už se začínáme postupně rozšiřovat do okolních měst a zvedat tak povědomí o basketbalu a klubu.

Kromě vás jsou v Liberci týmy USK Slavia a Kondoři. Spolupracujete nějak?

V současné době s žádným z výše uvedeným klubem nespolupracujeme.

Jak moc chod vašeho klubu ovlivnila a může ještě ovlivnit pandemie covidu?

Určitě ovlivnila a mám obavu, že ještě dlouho ovlivňovat bude. To nejhorší, co se stalo díky uzávěrám sportovišť, je, že se u některých dětí změnil vztah ke sportu jako takovému. I u nás v klubu několik dětí bohužel skončilo. Pro mě ta nejhorší zpráva je, že nepřešly na jiný sport, ale usedly doma k počítači. Druhou věc, kterou určitě pandemie ovlivnila a uvidíme, jak ještě ovlivní v budoucnu, je financování sportu.

Prozraďte něco o sobě. Jak jste se vůbec dostal k basketbalu?

K basketbalu jsem se dostal až v pozdějším věku v Lounech, kde nám ho s bratrem doporučil učitel tělocviku. Basketbal mě hned chytl a poté to šlo už ráz na ráz. Přechod do mládežnického programu USK Praha a pak do mužů a do nejvyšší soutěže. Po několika větších zraněních v Liberci jsem dostal možnost trénovat a u toho hrát. Trénování se mi hned zalíbilo a když klub opustila většina větších partnerů a přemýšlelo se, co bude dál s basketbalem v Liberci, tak jsem dostal nabídku na trénování zároveň na práci v klubu a to mi zůstalo až dodnes. Po několika letech, co jsem působil v tomto klubu, mi byly nabídnuty podmínky, které se nedají neodmítnout. To mě nakonec posunulo tam, kde jsem teď. Před pěti lety jsem založil vlastní klub, jak se říká na zelené louce a do něho jsem promítl všechny své představy a zkušenosti. Největším oceněním je, že klub roste a někam se posouvá a těch pár funkcí navíc se dá vydržet.

Kolik lidí se podílí na chodu vašeho klubu?

Tři lidé se podílí a pomáhají s chodem klubu, za což jim patří velký díky.

Jak přes rok pracujete s dětskými nábory?

Jsme klub, který byl založen s mottem Ball For All, takže nabíráme celoročně. Kdo má chuť začít s basketem nebo dříve hrál, může se ozvat a určitě něco vymyslíme. Více o nás nalezne na stránkách www.balynx.cz. Co se týká počtu dětí… Samozřejmě by to mohlo být lepší, ale nemůžeme si stěžovat. Jsem rád, že děti mají zájem o sport, potažmo basketbal a do našich přípravek jich chodí více jak dvě stovky.

Jaké ambice do budoucna si dává váš klub?

Cílů a vizí máme několik. Za prvé postupně rozšiřovat působnost do okolních měst a zvýšit tak zájem o tento sport. Za druhé vybudovat dívčí složku u nás v klubu a v neposlední řadě přivádět do klubu další kvalitní trenéry a přes systematickou práci s dětmi posunout klub do celorepublikových soutěží.

Jaké zázemí má vůbec klub BA LYNX Liberec?

V Liberci působíme hned v několika halách. Za domácí halu ale považujeme halu Kort, kterou se snažíme pro naše členy zlepšovat a zvelebovat. Určitě jsme ještě neskončili, spíš jsme ještě na začátku. Jako největším problém s halami vnímám nedostatek tréninkových hodin.