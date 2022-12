Liberecký okres má následující kategorie: mládež (jednotlivci a družstva, sportovci nar. 2003 a mladší), dospělí (jednotlivci a družstva), trenér profesionál, dobrovolný trenér, handicapovaní sportovci, veteráni (Masters) nad 60 let, Síň slávy a z hlasování veřejnosti Oblíbený sportovec. Vítězné týmy a jednotlivci pak, dle stanovených pravidel a počtu, postupují do krajského finále, které se uskuteční 5. dubna v Grand hotelu Zlatý lev v Liberci.



Do 8. ledna může liberecká veřejnost a sportovní oddíly posílat nominace na email: pancihlar@seznam.cz. Navrhovaní sportovci musí být členy klubu na území okresu Liberec.