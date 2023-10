Během nadcházejícího víkendu startuje futsalová Divize A 23/24, ve které budou Liberec reprezentovat jako v loňské sezóně dva kluby - Pampuch Liberec a Liberecké Gazely. V ročníku 2023/24 bude startovat znovu deset týmů. Nováčky jsou SK Roudnice, Tenisáci Benešova a sestoupivší ze druhé ligy Dalmach Turnov. Letní příprava se výsledkově i herně povedla Pampuchu Liberec, o Gazelách se totéž říci nedá…

Futsalisté libereckého Pampuchu (modrá). | Foto: Czechsportphoto/Kryštof Hanžl

Pampuch na úvod sestřelil 1:9 českolipský Reas. V odvetě na liberecké půdě už to byl vyrovnanější zápas, ale ani ten si nenechal Pampuch vzít, vyhrál 6:4. V generálce před soutěží zavítal do Turnova k zápasu s Dalmachem a i z tohoto zápasu bral vítězství po přesvědčivém výkonu 4:1. Z výsledků je patrné, že Pampuch útočit nezapomněl, a naopak zapracoval na defenzivní činnosti, což si pochvaloval i trenér Luboš Vyhlídko: „Přípravu jsme začali už na začátku srpna a chtěli jsme zapracovat hlavně na obraně, protože ta nám vloni dělala větší starosti než útok. Jsem rád, že se do týmu povedlo přivést obránce Jana Mitáče, obránce s druholigovými zkušenostmi, a tím naši defenzívu zkvalitnit.“. Mitáč je pouze jedno ze třech jmen, které rozšířilo soupisku pro nový ročník. K týmu se připojili ještě dva mladíci, a to Jan Kašpar a Vojtěch Novák. I díky povedené přípravě myslí Vyhlídko na ty nejvyšší příčky: "Vloni nám umístění na bedně o kousek uteklo, letos si myslím, že by nemělo a budeme útočit na nejvyšší pozice. To neplatí jen o A týmu, ale i o B týmu, který bude i letos válčit v Krajském přeboru.“

Futsalisté libereckého Pampuchu.Zdroj: archivTo Liberecké Gazely měly přes léto úplně jiné starosti… Kvůli nefutsalovým povinnostem a zraněním, tým rušil jeden trénink za druhým a dá se říct, že přes léto netrénoval vůbec. Praxi, jakou by si vedení týmu a samotní hráči představovali, nedaly Gazelám ani přípravné duely, jelikož proti nim stály těžké kalibry v podobě Malibu Mladá Boleslav a béčko FTZS Liberec. K těmto zápasům nastoupily Gazely ve slepovaných sestavách a na výsledcích a výkonech to bylo znát… Oba testy skončily shodnou prohrou 0:5. S o něco lepší náladou odjížděli Liberečtí z generálky, kterou absolvovali v neděli ve Varnsdorfu, kde se utkali s účastníkem 1. ligy sálové kopané a byla z toho prohra „jen“ o dva góly (7:5) a zlepšený výkon. Citelnou ranou do mužstva je dlouhodobé zranění nejlepšího hráče Filipa Henzla, který režíroval hru na palubovce i mimo ni. V letošní sezóně se Henzl přesune plnoúvazkově na trenérskou lavici.

Z kostry týmu, který vloni dokráčel v premiérové sezóně ke krásnému pátému místu, vypadli i další hráči a pozornost se tak bude upínat k jiným. Tak či tak je jisté, že pro Gazely bude druhá sezóna v Divizi A složitější než ta první, což si uvědomuje i hrající předseda Radek Tomášek: „Druhá sezóna bude výrazně náročnější. Po loňském nadšení bude důležité udržet kvalitu, a to hlavně v domácím prostředí před našimi fanoušky.“ Tomášek se ohlédl i za nepovedenou přípravou: „Léto od nás bylo slabé a i proto jsem rád, že nám zápasy s kvalitními soupeři nastavily pomyslné zrcadlo. I přes to všechno neskrývám touhu hrát v první polovině tabulky!“ Novým mužem Gazel bude veterán Martin Kowalík.

Futsalisté týmu Gazely Liberec.Zdroj: archivV prvním kole se představí Pampuch doma, v neděli 22. října od 19 hodin sehraje zápas s nováčkem z Roudnice. Match se odehraje ve SportParku Liberec (hale míčových sportů), kde budou mít oba liberecké týmy domácí prostředí. Luboš Vyhlídko nečeká snadnou práci: „Určitě nás nečeká nic lehkého. Roudnice postoupila z Krajského přeboru, kde měla vynikající výsledky. Soupeř půjde do zápasu s chutí a bude chtít ukázat, že do Divize patří.“ Gazely vycestují do nedalekého Turnova k duelu s Dalmachem, který po sestupu ze druhé ligy bude patřit k největším favoritům Divize A. Zápas má stejný stejný termín a čas výkop.

Účastníci soutěže: Pampuch Liberec, Liberecké Gazely, SK Roudnice, Tenisáci Benešova, Dalmach Turnov, Brazil Kladno, Sapa Praha, Olympic Mělník B, FC Brandýsek a Reas Česká Lípa.

Liberecký deník vám z Divize A bude přinášet pravidelně výsledky z daného kola a aktuální tabulku.