Čtvrtý ročník v Českém středohoří na 40km trase zdolal v čase 4:30:54,2 hod. před Tomášem Materou (-4 min.) a Janem Novákem (-8 min.). Mistryní republiky je Lenka Fexová.

„Jsem rád, že si to všichni užili a že jsme mohli po nepříjemné pauzičce zase dělat to, co máme rádi,“ uvedl v cíli třicetiletý Mayer, který je čtyřnásobným mistrem v paraglidingové disciplíně hike and fly. Při ní paraglidingoví piloti musí absolvovat stanovenou trasu jen pomocí svých nohou a padákového kluzáku, který si po celou dobu musí sami nést.

Na Rané u Loun startovalo 71 závodníků včetně pěti žen, kteří absolvovali trať s celkovým stoupáním 1400 metrů. „Stanley“, jak je Mayer přezdíván, po narození dvojčat Beáty a Doroty se nemohl účastnit RedBull X-Alps 2019, kam se nominoval mezi světovou špičku.

Letošní covid 19 neumožnil účast nominovanému Mayerovi ve Španělsku na závodu X-Pyr 202O, který byl odvolán.

Bude rodák z města pod Ještědem úspěšný i v dalších závodech?