Běžci se střídají vždy po absolvování jednoho okruhu v předem stanoveném pořadí. V případě osmičlenného týmu běží běžec vždy každý osmý okruh.

Registrace už běží, do 29. února činí registrační poplatek 20.000 korun, následně se zvyšuje. V jeho ceně je zajištění stanového místa, služeb, organizace závodu, parkování, doprovodný program, medaile pro každého účastníka, startovní číslo s čipem, evidence výsledků, sms zpráva s cílovým časem a památeční týmová fotka. CIRCLE se koná od 14. do 16. srpna 2020 v Ralsku.

Součástí bude i bohatý doprovodný program v podobě různých sportovních a kulturních aktivit a společenských her a soutěží.

Tvářemi premiérového závodu CIRCLE se stali David a Tomáš Svobodovi, kteří si postaví vlastní tým. „Nejvíce nás spojuje běh,“ shodli se bratři.

Proč právě Circle?

Tomáš Svoboda: Jako individuální sportovec mám moc rád štafetové i multisportovní akce a nejsme sami. I proto se docela daří projektu Kalokagathia Aliance. Už teď se těšíme, jaký tým sestavíme a že strávíme super sportovní víkend.

David Svoboda: Mám rád běžecké závody snad všeho druhu, ale koncept CIRCLE, jako týmové sportovní akce v přírodě, a navíc s bohatým doprovodným programem, je u nás jedinečný. Myslím, že se to všem účastníkům bude líbit a moc se těším na první ročník.

Vyhecujete se víc, když soupeříte nebo víc když jste v jednom týmu?

TS: Já se určitě víc snažím v týmu než v individuálních závodech. Kvůli ostatním, kteří na mě spoléhají, a protože chci pomoct k dobrému výsledku.

DS: Jednoznačně, když jsme spolu v jednom týmu.

Oba jste vícebojaři, ale přesto, je nějaký sport, který máte nejradši?

TS: Mění se to v čase, teď to byl běh pro svoji jednoduchost a nenáročnost na vybavení a tréninkové zázemí. Ale závisí to hodně na tom, jak mi to zrovna jde.

DS: Já mám asi opravdu nejblíž k běhu. Je to nejjednodušší a nejdostupnější sport, ale jako nejoblíbenější sport jsem se rozhodl žádný neoznačovat. Jsem a zůstanu myšlením vícebojař.

A je nějaký sport, který vás spojuje? Je to běh?

TS: Společně trénujeme prakticky hlavně běh. Proběhneme se po lese rozumným tempem a přitom pokecáme.

DS: Určitě jsme toho spolu v životě hodně naplavali, ale času, který jsme strávili během je mnohem víc a přibývá další a další.

Jaký máte vztah k běhání v noci?

TS: Nemám to nijak oblíbené, ale z časových důvodů to od podzimu do jara často nejde jinak než v podvečer s čelovkou. Už jsem si na to zvyknul.

DS: Pro mě je to spíš ojedinělá záležitost, ale o to víc mě to baví. Běh v noci je něčím výjimečný a může to být i adrenalinový zážitek.

Jaké ambice bude mít váš tým na premiérovém ročníku CIRCLE?

TS: Uvidíme, v jaké budeme kondici a jaké parťáky bude s sebou mít, ale budeme se snažit být první.

DS: Na prvním místě je pro nás sportovní zábava, při které chceme s kamarády zažít něco nového a zároveň zvládnout všechno ve zdraví. Jestli se nám podaří běžet mezi prvními, bude to o to napínavější a intenzivnější.

Richard Valoušek