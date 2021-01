Český fotbal (a hlavně agent Pavel Paska) zažil tuze dobrý rok. Teď není řeč o výsledcích, ale o fi nancích a přestupech. Za dva reprezentanty, které zmíněný manažer piplal odmala, zaplatily kluby z velkých fotbalových zemí pořádný balík. Na konci ledna se záložník Tomáš Souček přesunul ze Slavie do londýnského West Hamu United. Nejprve na hostování, v létě se obchod změnil na přestup. Angličané vysázeli celkem 530 milionů korun. Souček se tak stal nejdražším hráčem, který kdy odešel z české ligy. Předčil i malého Mozarta, tedy Tomáše Rosického, svůj vzor.

„Chci si prožít svůj sen. Faktory pro odchod tak převážily i skutečnost, že odcházím z milované Slavie,“ řekl Souček. Byl to dobrý krok, dnes patří mezi respektované persony Premier League. Řeší se, zda se posune do ještě většího klubu. Takový Manchester United by potřeboval hráče jeho kvalit a charakteru, stačí vytáhnout 900 milionů korun. Údajně se však poptával i další obr – Bayern Mnichov.

Pak je tady Patrik Schick, další klenot z Paskovy stáje. Útočník s často zamračeným pohledem v létě přestoupil z AS Řím do Leverkusenu. Bayer ho koupil za více než 700 milionů i díky tomu, že se v minulé sezoně velmi dobře připomněl na hostování v Lipsku, které nebylo ochotné poslat do Itálie dost peněz. „Leverkusen je vzrušující klub,“ nechal se slyšet útočník národního mužstva. Během podzimu ho trápila zranění, ale v poslední době se vrátil do hry a dokazuje, že jeho cenovka rozhodně není přemrštěná. Dal krásný gól Bayernu!

Výhled na rok 2021: Kdo bude další?



Ano, Slavia má Abdallaha Simu, šéf klubu Jaroslav Tvrdík už rozšafně vyhodil cenovku za mladého Senegalce, prý 1,3 miliardy korun. To není příliš reálné, ale uvidí se. Zůstaňme však u Čechů. Kdo další by mohl přestoupit za velké peníze? Dvě jména jsou jasná. Osmnáctiletý sparťan Adam Hložek je na seznamu velkých klubů, nejdále byla jednání s Lipskem a Dortmundem. Cenovka je nastavena na půl miliardy, i proto se suma za Simu zdá přemrštěná. Druhý jackpot – a to ještě vyšší – by se mohl roztočit kolem záložníka Alexe Krále, jehož Slavia v září 2019 prodala do Spartaku Moskva za 310 milionů. Ruské angažmá mu prospělo, což dokazuje i v národním mužstvu, brzy přijde řada na další posun, a to do Anglie. Cena: dost možná 900 milionů.

Rekordní odcházení Jaromíra Jágra

Nejvyšší hokejová soutěž prožila v minulé sezoně přelom. Průměr návštěvnosti se v základní části poprvé přehoupl přes 5500 diváků, přišly více než 2 miliony lidí. Hlavním faktorem byl návrat Kladna se slavnou osmašedesátkou. „Jaromír Jágr vyprodává stadiony,“ konstatoval ředitel extraligy Josef Řezníček. Jenže po pár měsících byl konec, Kladno nakonec z elitní společnosti sestoupilo.

O jeho osudu se – zdánlivě – rozhodlo na začátku března v posledním utkání, v němž prohrálo v Litvínově. Bylo to však jinak. Tým kolem slavného veterána pokazil dobře rozdělanou práci již dříve. Vždyť v lednu vlastně nikdo netipoval, že by mohl sestoupit. Po 37. kole (hraje se 52) měli Kladenští náskok 15 bodů na poslední Pardubice.

„Nemůžeš jenom lousknout prstem a říct, teď začneme makat. Takhle to ve sportu nefunguje,“ vysvětloval po krachu Jágr. „Kdo to nechápe, ve sportu nic nezažil.“ Hořkou skutečností bylo, že krátce po sestupu Kladna byla extraliga kvůli koronaviru zastavena. Kdyby se tak stalo o týden dřív, Jágr by mezi nejlepšími zůstal.

Výhled na rok 2021: Narozeniny na ledě?



„Nemám motivaci,“ řekl Jágr na podzim. Okamžitě se rozproudila debata, zda bude pokračovat, nebo ukončí kariéru. Zápasy proti týmům jako Havířov, zvláště když na tribunách chybějí fanoušci, jsou prý nuda. Jenže pak se začalo mluvit o Pardubicích, on rozdal pár rozhovorů a hned byl ve svém živlu. „Nikdo nechce šílence,“ usmál se před Vánoci poté, co zase nazul brusle. A teď to hlavní: v polovině února oslaví 49. narozeniny. Na ledě? Proč ne! Jágrovo odcházení je teprve na začátku. Dokonce si můžete vsadit, že za Kladno dá gól i v roce 2025.

Tenisová smetánka v Česku

Zatímco v roce 2019 bodoval u českých fanoušků basket, vítězem roku 2020 je tenis. Samozřejmě, i na kurty dolehly koronavirové problémy, ale tady ne tolik jako jinde. Chcete důkaz? Zaprvé jarní exhibice – třeba u Máchova jezera, v Praze či Prostějově… Hráči a hráčky získali praxi, odměnu a fanoušci zábavu. „Šli jsme příkladem,“ hlásil Ivo Kaderka, šéf Českého tenisového svazu.

Možná i proto se do Česka povedlo získat tři „náhradní“ turnaje žen. Praha v srpnu viděla turnaj WTA, který vyhrála rumunská superstar Simona Halepová. „Krásný týden,“ rozplývala se někdejší světová jednička. Metropole krátce nato hostila i zrušenou kvalifikaci US Open. Tenistky „druhé kategorie“ si rozdělily 3,075 milionu dolarů (zhruba 67 milionů korun). O tolik peněz se v Česku nikdy nehrálo!

Do třetice všeho dobrého se hrálo v říjnu v Ostravě. Tady činila dotace 528 500 dolarů. Češky neuspěly, třeba Karolína Plíšková nastoupila, vypadla a odjela na dovolenou. Mimochodem, když byla řeč o Kaderkovi – český funkcionář byl zvolen do čela evropského tenisu.

Výhled na rok 2021: Nikdo nemá plán



Karanténa, turnaje v Austrálii včetně lehce posunutého grandslamu v Melbourne. A potom? Kdo ví. Nadcházející tenisová sezona je zahalena v mlze. Nikdo netuší, jaké turnaje se uskuteční, kam se pocestuje. Proto si hvězdy nic neplánují. „V tenisu se musí improvizovat. Celý svět, i tenisový, je v otazníku. Beru to, jak to je. Nic s tím neudělám a čekám, jak to dopadne,“ poznamenala Petra Kvitová. Jisté je pouze jedno: fanoušci ještě dlouho zůstanou u televizí. Nikdo nebude chtít riskovat stejnou aféru, jaká potkala Novaka Djokoviče. Při jeho exhibiční sérii se koronavirem nakazily desítky (možná stovky) lidí.