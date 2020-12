Široká veřejnost tak může sportovat i ve vnitřních prostorech Sport Parku Liberec, a to maximálně v počtu deseti osob za dodržení pravidla jedné osoby na patnácti metrech čtverečních.

Venku se dá sportovat maximálně ve dvou hracích týmech či skupinách. Sportovcům z řad veřejnosti bude k dispozici také zázemí – šatny, sprchy a toalety – za předpokladu respektování nastavených opatření.

Také amatérští organizovaní sportovci mohou využívat vnitřní sportoviště, přičemž na jednom hřišti se může tréninku zúčastnit maximálně jedna skupina či tým dlouhodobě společně trénujících sportovců v maximálním počtu deseti osob.

Pro příchod a odchod sportovců i pro využívání sociálních zařízení budou nastavena režimová opatření, aby nedocházelo ke střetávání skupin.

Ve vnitřních i venkovních prostorech teď mohou trénovat i profesionální sportovci, a to maximálně v jedné skupině dlouhodobě společně se připravujících osob bez omezení jejich počtu. Rovněž pro ně jsou připraveny sprchy, šatny a toalety, kde je nutné plnit platná pravidla.

Zatím však nedošlo k obnovení amatérských soutěží, provozovat se mohou nadále pouze profesionální. „Jsme rádi, že můžeme konečně otevřít vnitřní sportoviště Sport Parku Liberec i pro amatérské sportovce a veřejnost. Otázkou však stále zůstává, kolik lidí začne areál opravdu využívat, když i při tréninku ve vnitřních prostorách musí mít zakryté dýchací cesty rouškou,“ poukázal na podstatné pravidlo nového sportování Lukáš Přinda, jednatel společnosti SFM Liberec, která areál Sport Parku Liberec spravuje.

V minulosti došlo z důvodu zvýšeného zájmu o venkovní sportoviště k prodloužení doby, kdy lze využívat atletický ovál, který je nyní od 16 do 20 hodin osvětlený. Ostatní venkovní prostory fungují s mírnými omezeními v běžném zimním režimu.

Hala míčových sportů bude v provozu ve všední dny od 12 do 23 hodin, o víkendech od 6 do 22 hodin. Co se týče kolektivních sportů, je hala k dispozici v maximálním počtu deseti osob na jedné ploše, při badmintonu je pak povolena pouze dvouhra.

Home Credit Aréna je v provozu ve zvláštním režimu převážně pro profesionální sportovce. Ve Svijanské aréně je k mání už jedna z ledových ploch, přičemž druhá se připravuje.

Plochy budou určeny pro oddílové i amatérské sportování. Dojde k obnovení lekcí bruslení Bruslička, které budou vyhrazeny tři ledové plochy.

„Vnímáme velký zájem z řad rodičů, aby jejich děti mohly začít bruslit, proto jsme se rozhodli realizovat bruslení pro nejmenší i přes omezení. Dle aktuálních vládních nařízení bude Bruslička realizována jen do vyprodání kapacity. Rodiče děti pouze přivedou, ustrojí a odevzdají lektorům, kteří se o děti postarají. Trénink nebude možné sledovat v hale ani bistru,“ doplnil Lukáš Přinda.

Na jednotlivé lekce Brusličky bude možná rezervace, aby nedocházelo k překročení povoleného limitu účastníků. Lekce budu probíhat podle běžného rozvrhu, ta poslední před Vánocemi se uskuteční 23. prosince. Z kapacitních a organizačních důvodů nebude možné obnovení veřejného bruslení.

Svůj provoz obnovují také ostatní sportoviště v areálu Krček – střelnice, gymnastická hala, herna stolního tenisu, judo, a to za dodržení nastavených pravidel. Bude zahájen rovněž provoz bowlingu v Buddy Baru.