Sportovní výkony, které předvedli, byly naprosto skvělé i přes tuto složitou dobu, kdy mají sportovci opravdu těžké podmínky a trenéři a organizátoři nemají adekvátní podmínky pro jejich činnost a realizaci přípravy dětí i jednotlivých akcí.

I přes toto všechno se Libereckým podařilo vybojovat devět zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové medaile. To, že jsme se mohli zúčastnit po tak dlouhé době a opět si zazávodit, znamená pro všechny děti znovu nalezenou motivaci a chuť do práce a sportovní přípravy. Věříme, že budou co nejdříve mít možnost opět začít trénovat.

Mezi juniorkami se na skvělé druhé pozici umístila reprezentantka ČR Kateřina Paulíková, která měla stejnou známku 19,350 b jako vítězka Sabina Juránková (Corridoor Praha). Měla dokonce i stejnou známku za technické provedení a dokonce vyšší známku za obtížnost, ale bohužel rozhoduje po technické známce - hodnocení artistiku a zde měla převahu Sabina.

Kateřina soutěžila také v kategorii trojic, kde zvítězila společně s Anitou Rotheovou a Terezou Valentovou (obě Pro Fitness Praha). Do třetice startovala v kategorii dance aerobiku, ve které společně se Šárkou Douskovou, Markétou Kosejkovou, Annou Stejskalovou, Annou Bui a Annou Kmetyo také zvítězily. Juniorské trio ve složení Anna Stejskalová, Kristýna Strobachová a Viktorka Lesáková skončilo na 4. místě.

Kategorie starších žáků byla pro Sport Aerobic Liberec opět velice úspěšná. V kategorii jednotlivkyň se v konkurenci 40 závodnic na stříbrné příčce se známkou 17.9 b umístila Lucie Rajtrová. Za zmínku ještě určitě stojí umístění 6. Laura Urválková a 7.Veronika Uchytilová.

Všechna tři děvčata vybojovala zlato v kategorii trojic. Zlato získal i Matěj Ševčík v kategorii jednotlivců a spolu s Laurou Urválkovou zvítězili i v kategorii smíšených párů. V této kategorii se na 2. místě umístili naše Veronika Uchytilová a Václav Vidner. V kategorii team aerobiku byly zlaté Anežka Fořtová, Viktorie Salomonová a Ellen Kozáková. Dance tým obsadil 7. místo.

Mezi 32 mladšími žákyněmi se na medailové 3. pozici umístila talentovaná Lenka Ševčíková. 9. místo obsadila Michaela Balážová a třetí nejlepší z libereckých byla 16. Leona Sitková. V kategorii trojic se na 2. místě umístily Michaela Balážová, Eliška Bui a Lucie Zavacká a 3. byla trojice ve složení Leona Sitková, Sofie Dugová a Petra Hrdličková. Tato trojice ještě s Lilianou Kubínovou a Terezou Chýlovou zvítězily v kategorii skupin. Kategorii mladších žákyň ještě patřilo jedno prvenství, a to v kategorii dance aerobiku.

Poslední nejmladší kategorií jsou děti 6 - 8 let. Kde se podařilo vybojovat zlato poprvé soutěžící trojici ve složení Kateřina Virtová, Lucie Brzková a Neli Kubíčková. A tato trojice ještě spolu s Rozálií Dvořákovou a Lilianou Tůmovou získaly stříbro v kategorii skupin.

Všem závodníkům moc gratulujeme k dosaženým výsledkům a přejeme jim, aby se mohli co nejdříve vrátit na tréninky. Trenérkám děkujeme za vzornou přípravu dětí.

Barbora Svatošová, Helena Niklová