Prázdninový odpočinek, volno a dobrodružství jsou definitivně pryč a nyní je čas na školu a pravidelné, systematické zlepšování kondiční stránky a pohybové úrovně. Zájemci mohou navštěvovat pravidelná cvičení Sokola v Liberci.

Podle svého bydliště si mohou zvolit, kam budou chodit pečovat o své tělo. Na výběr mají tři místa – tzv. libereckou jedničku, Sokol Horní Růžodol a Sokol Františkov.

Sokol Liberec jednička cvičí v hale Obchodní akademie v Šamánkově ulici. Pro ženy je připraven program vždy v pondělí od 18.30 do 19.30 hodin a ve středu od 19 do 20 hodin. Součástí bude body styling, pohybová výchova, kondiční a zdravotní cvičení, cvičení s náčiním a aerobik.

Ženy ještě mají možnost chodit na kondiční aerobik, a to každé pondělí od 19.30 do 20.30 a ve středu od 19 do 20 hodin. Součástí programu, který je určen především mladším ženám a dorostenkám, je růst kondice, vytrvalosti a síly.

Muži mají svůj rozvrh každé úterý od 19 do 20.30 hodin. Zaměření bude na fit cross, kondiční cvičení, sportovní gymnastiku a míčové hry. Rodiče s dětmi mohou navštěvovat kurzy každý čtvrtek od 16 hodin a předškolní děti a žactvo pak ve čtvrtek od 17 hodin. Program bude přizpůsoben věku cvičenců, zaměřen na rozvoj pohybových schopností a jedností, zdravotní aspekty, herní činnosti, základy sportovní gymnastiky – cvičení na nářadí a s náčiním.

Všechny hodiny vedou zkušení cvičitelé, program je sestaven podle požadavků věkových kategorií a zájmu cvičenců. Kromě vlastního tělocvičného procesu je zaměřen i na dobré mezilidské vztahy, pohodu a má výrazně protistresový charakter. Všichni občané jsou srdečně zváni. Kontakty na příslušné osoby obsahuje následující tabulka:

KONTAKTY:

Liberec I.: Sam Mikolášek (sm.mikolasek@email.cz)

Jarina Žitná

(jarina.zitna@email.cz)

Horní Růžodol: Šárka Jursová

(sarka.jursova@seznam.cz)

Františkov: Milan Štryncl

(stryncl.revize@seznam.cz)