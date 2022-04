„První krok v semifinále nám vůbec nevyšel. Po prvním setu jsme přestali být nebezpeční v útoku a Prostějov nás přejel, takže vede 1:0 na zápasy. My se nyní musíme dát do kupy do dalšího utkání,“ řekl Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.