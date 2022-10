Třemi zápasy 3. kola odstartovala v nejvyšší soutěž žen. Hned v úvodu sezóny na sebe narazily dva týmy s medailovými ambicemi. Utkání Dukly Liberec s brněnským KP mělo ten správný náboj hned od začátku. Z vítězství v tie-breaku se nakonec radoval celek Králova Pole, který do Liberce přijel už v oslabené sestavě a navíc v průběhu prvního setu „ztratil“ reprezentační smečařku Denisu Pavlíkovou.

„Určitě jsme si představovaly jiný vstup do sezóny, a ještě před domácím publikem. Bohužel to dopadlo takto. Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas pro diváky. Jenom škoda toho jednoznačně prohraného tiebreaku, kde jsme se zasekly na jednom postavení," uvedla liberecká kapitánka Nikola Kvapilová.

„Zaprvé to byl dnes krásný volejbal. Rozhodlo málo. Z naší strany jsme napsali pár úžasných příběhů, protože některé naše hráčky hrály extraligu poprvé. Jsem za děvčata velmi šťastný,“ uvedl pro portál cvf.cz Erik Nezhoda, trenér VK Královo Pole.

V sobotu má Dukla šanci na reparát, od 18.30 hostí Ostravu.

Extraliga volejbalistek, 3. kolo:

Liberec – VK Královo Pole 2:3 (17, -22, -16, 21, -6)

Rozhodčí: M- Hladišová, J. Poláček. Diváků: 264.

Liberec: Lyklema, Frankevych, Nečasová, Kvapilová, Šulcová, Blažková , libero Kolářová. Střídaly: Šotkovská, Bartošová, Kojdová, Kohoutová, Deisl.