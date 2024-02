Místo písku sníh, místo pláže hory a místo plavek teplé oblečení a kopačky. Tento víkend (konkrétně v sobotu od 9:00) se ve Špindlerově mlýně uskuteční další mistrovství republiky ve snow volejbalu. Kurty budou postavené na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru, turnaj pro dvanáct týmů mužů a žen bude rozšířen o kategorii U20. Bojovat se na něm bude také o nominace na březnové mistrovství Evropy.

Věděli jste, že se volejbal hraje také na sněhu a pořádá se v něm dokonce mistrovství ČR? | Foto: Václav Kohelka

„Moc se těším. Nejvíce na hory, atmosféru okolo kurtu a na hru samotnou,“ usmívá se Anna Dostálová, jedna z obhájkyň prvenství. Nálada je v malebném krkonošském městečku vždy parádní. „Na jednom místě se sejdou jak volejbaloví fanoušci, kteří tam přijedou za šampionátem, tak lyžaři, kteří jen jedou okolo. Společně vytvoří atmosféru, ve které se nám skvěle hraje,“ děkuje reprezentantka.

Netradiční sport letos slaví 20 let

Šampionát je jedinečnou příležitostí k propagaci snow volejbalu, jehož první exhibice se datuje do roku 2004 – oficiální turnajové série se začaly hrát o šest let později. Za tu dobu se pod svahy změnila spousta věcí. „Dříve se hrálo ve dvojicích, nyní ve trojicích. Tím se proměnila taktika a náš sport nabral i jinou fyzickou a mentální rovinu,“ popisuje Tomáš Pála, kouč Anny Dostálové a sám aktivní hráč. Přestože se nastupuje na sněhu, příprava probíhá v hale a nejčastěji na písku. „Rozměry kurtu jsou stejné, dá se trénovat i se speciálními balony. Problém je jen v přechodu z tepla do zimy, ale s tím nic nenaděláme,“ doplňuje.

Například Dostálová má zimu daleko raději než letní horka. Jen je třeba se stále udržovat v provozní teplotě. „Pokud se jenom koukáte, tak vám zima bude, když hrajete, tak se zahřejete,“ tvrdila Dostálová, která se účastnila turnajů v rakouských Alpách nebo v Argentině. Hraje se za téměř každého počasí. „Pamatuji zápasy v mlze, v dešti, při sněžení, ve větru… Nesmí být pouze bouřka. Podmínky se mění třikrát během dne. Ráno je sníh umrzlý jak ledové kluziště, pak se z něj stane břečka, poté zase zmrzne. Oproti beachi jde o pořádnou loterii,“ přiznává reprezentantka.

POZVÁNKA: 62. Podještědské 'Derby až na krev!' pro dárce zdarma

Snaha o olympiádu i titul mistrů Evropy

Snow volejbal zároveň usiluje o zařazení do zimních olympijských her, volejbalový míč létal už během OH v Pchjongčchangu. Akci tehdy pořádala Evropská volejbalová federace a v rámci prezentace pozvala hvězdy jako trojnásobného olympijského medailistu Brazilce Gibu nebo Vladimira Grbiče ze Srbska. Přístupové rozhovory mezi volejbalovou federací a MOV probíhají. Stále se však jedná o sport srdcařů – před covidem se rozjela evropská tour, na níž se daly vyhrát malé prize money. Od pandemie turnajů ubylo, peněz taky a hráčů v týmu přibylo. „Jdeme do práce, po ní trénovat a peníze, co jsme vydělali a zbydou nám, dáme za letenku. Samozřejmě chceme vyhrávat, ale důležitější je si všechno užít,“ sděluje Dostálová, která do MČR snow volejbalu nastoupí společně s Justýnou Frommovou, Lucií Vineckou a s Michaelou Knoblochovou Sedláčkovou jako největší favoritky.

Závod SkiTour v Harrachově nabídne i souboje osobností. Kdo bude na startu?

To první nasazený tým mezi muži je sestava Adam Waber, František Pihera, Tadeáš Trousil a Lukáš Kittel. Snow volejbalová sezona nemohla odstartovat lépe, Češi letos získali titul mistrů Evropy univerzit v kategorii mužů (EUSA). Zasloužila se o to čtveřice hráčů – Tomáš Semerád, Tadeáš Trousil, František Pihera a Jan Mrkous, který nakonec do Špindlerova mlýnu na domácí šampionát nedorazí z pracovních důvodů. „Snow volejbalu mě primárně oslovil prostředím, ve kterém se hraje. Kurt je někde na vrcholu sjezdovky a koukáte na horské štíty. To je nádhera,“ prohlásil úřadující domácí šampion Mrkous, který se účastnil také pořadu Love Island.

MČR ve snow volejbale startuje v sobotu od 9:00, hrát se bude pokaždé do západu slunce, finálové zápasy jsou na programu v neděli. Pokud budou teploty dosahovat nad nulu, tak by se mělo hrát na technickém sněhu.