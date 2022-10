Pampuch Liberec – FC NY Tiradores Ústí n. L. 7:4 (3:3)

Zápas se pro domácí nevyvíjel dobře, protože rychle prohrávali 0:2. Trpělivou hrou však Pampuch první poločas dovedl do remízy 3:3 a druhá půle byla naprosto otevřená.

Před slušně zaplněnou halou míčových sportů Sport Parku Liberec byl k vidění zajímavý futsal i po změně stran. Opět to byli domácí, kteří i díky skvěle secvičené hře bez brankáře drželi více balón na kopačkách. Na pozoru se ale museli mít před bratry Dvořákovými, kteří jim dělali velké problémy. Mezi 29. a 35. minutou však Pampuch třemi góly zlomil odpor a dokráčel si pro vydřené, ale zasloužené tři body.

K duelu se vyjádřil domácí trenér Luboš Vyhlídko: "Do utkání jsme vstoupili aktivně, přesto se soupeř ujal vedení 2:0. Neustoupili jsme však z toho, co jsme chtěli hrát a poločas jsme dohráli do výsledku 3:3. Druhá půle ukázala naši taktičtější vyspělost a utkání jsme zvládli. Nutno dodat, že nováček hrál velice dobře a ukázal, že se s ním musí v divizi počítat. Pro oko diváky to byl velice pěkný a napínavý zápas!"

Branky: Soukeník 2, Lochman 2, Patka, Vlach, Hybner – Dvořák D. 2, Dvořák M., Štengel. Pampuch: Bukhvak (Vik) – Hybner, Soukeník, Wanacki, Sonntag, Průcha – Vlach, Patka, Pekař, Lochman.



SK Olympik Mělník B – Liberecké Gazely 3:8 (1:6)

Po lehce ustrašeném začátku, kdy soupeř Libereckým prakticky nepůjčil balon, přišly znenadání dva góly Gazel, které byly pro domácí studenou sprchou. Obraz hry se tím příliš nezměnil, Mělník se snažil najít klíč do obrany Gazel, nejaktivnější v tom byla brazilská dvojice João Carlos a Wilder, ale ani tito dva borci, půjčeni z A týmu, se do vyložených šancí nedostávali…

To u Gazel to byla jiná písnička – ty z obraného bloku vyrážely do smrtících brejků, které vedly k navyšování vedení. Těsně před poločasem na světelné tabuli svítilo už 0:6. Do pauzy Olympik pouze korigoval na 1:6.

Druhý poločas vypadal téměř stejně, jako ten první s tím rozdílem, že už nepadalo tolik branek. Debakl 1:8 v posledních dvou minutách odvracel João Carlos a Balog

Gazely pod Ještěd přivezly překvapivé, ale jako v případě Pampuchu, zasloužené tři body! Jak utkání viděl z brankoviště Jan Lukeš? „Nikdo jsme nečekali takový vývoj zápasu, co se stavu týče… Nastoupili jsme s velkým odhodláním a pevnou obranou, na kterou Mělník jen těžko hledal recept. K tomu všemu jsme tvrdě trestali z rychlých kontrů a soupeř na to nedokázal reagovat. Skvělá týmová výhra!"

Branky: Henzl 3, Pokorný 2, Gschwentner 2, Moc - João Carlos 2, Balog. LG: Lukeš – Henzl, Abrahám, Pokorný, Rajchman – Kordík, Moc, Tomášek, Sluťák, Gschwentner.