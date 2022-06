Fanoušci alpského lyžování mají obrovskou radost. Světový pohár ve Špindlu v příští sezoně přece jen bude. Po dlouhých peripetiích, kdy české středisko nejprve na chvíli vypadlo z kalendáře, pak se objevilo v únorovém termínu, a nakonec FIS uveřejnila upravený seznam dějišť závodů na příští sezonu, podle kterého se nejlepší lyžařky představí ve Špindlerově Mlýně již v lednu 2023. Vůbec první zprávy před dvěma lety hovořily o tom, že se akce v Česku uskuteční na konci března.

Splněný sen. Do Špindlu se už za tři roky vrátí Světový pohár alpských lyžařek

„Nový termín byl pro nás překvapením. Nic to ale nemění na věci, že jsme připraveni uspořádat top sportovní akci v České republice opět na nejvyšší možné úrovni. Máme zkušený organizační tým, který perfektně zvládl nejen svěťák v roce 2019, ale participoval i na Světovém poháru v Jasné 2021. Věřím, že to bude nejen skvělý závod, ale i výjimečná sportovní a kulturní událost, která bude dobře reprezentovat nejen naše středisko, ale i celý Špindlerův Mlýn a české i slovenské lyžování,“ uvedl Čeněk Jílek, předseda představenstva Melida, a.s., provozovatele Skiareálu Špindlerův Mlýn a spolupořadatele Světového poháru v roce 2023.

Špindlerův Mlýn je nejmodernější lyžařské středisko v České republice s velmi výkonným systémem lanovek, který se pyšní přepravou přes 21 000 osob za hodinu. Nejrychleji rozvíjející se lyžařský resort si klade v následujících letech za cíl propojení největších středisek Medvědín a Svatý Petr. Nejznámější české lyžařské středisko hostí pravidelně závody na světové úrovni. Svým návštěvníkům nabízí možnost lyžování na 27 km sjezdovek. Pro přepravu mohou lyžaři využít 6 lanovek a 11 lyžařských vleků. Moderní zasněžovací systém garantuje provoz střediska i v případě nepříznivého počasí. Samozřejmostí je i večerní lyžování na nejlépe osvětlené sjezdovce v ČR. Středisko získalo vícero ocenění: World Ski Awards: Czech Republic´s Best Ski Resort 2015/2016/2017/2018/2019, Skiresort.info 5z5ti hvězd v kategorii „World-leading ski resort with up to 30km of slopes.“. ISIC AWARDS 2019 1.místo v kategorii „Nejoblíbenější skiareál“

Do nejznámějšího lyžařského střediska v České republice se Světový pohár vrací po čtyřech letech. Opět se bude soutěžit ve slalomu a obřím slalomu. Skvěle zvládnutá organizace závodů Světového poháru v roce 2019, který během dvou dnů navštívilo více než 19 tisíc diváků, byla tou nejlepší reklamou na lyžování i schopnosti organizátorů připravit akci na nejvyšší úrovni. Ozdobou závodu v roce 2019 byly souboje Američanky Mikaely Shiffrinové s Petrou Vlhovou. Obrovské množství fanoušků ze Slovenska povzbuzovalo slovenskou hvězdu, která se jim odvděčila vítězstvím v obřím slalomu a třetím místem ve slalomu.

„Byl to skvělý závod s úžasnou podporou fanoušků, díky které jsem se tam cítila téměř jako doma. Těším se proto, že světák bude zase blízko Slovenska a fanoušci budou moci být opět u toho,“ řekla olympijská vítězka z Pekingu Petra Vlhová.

Důležitou informací pro veřejnost je fakt, že s výjimkou soutěžní FIS World Cup sjezdovky a tréninkové trasy budou všechny ostatní sjezdovky v době akce pro veřejnost otevřeny. Stejně tak bude nejen pro návštěvníky akce, ale i pro denní hosty střediska připraven atraktivní doprovodný program.

Informace o přidělení závodu do Špindlerova Mlýna na lednový termín byla potvrzena v uplynulém týdnu poté, co došlo ke změně původně avizovaného únorového termínu. Všechny aktuální informace včetně informací o předprodeji vstupenek budou uveřejňovány průběžně.