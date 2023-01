SKST Liberec drží ve vyrovnaném středu tabulku pátou příčku a pozitivní bilanci pěti výher a čtyř porážek. Do "jarní" části nejvyšší tuzemské soutěže vykročí liberecká parta už v neděli v Chebu, který je v tabulce v top tři.

Jak jste trenére spokojen s dosavadním průběhem sezony?

Když vidím, jak silná soutěž letos je, tak spokojen v podstatě jsem.

K úplné spokojenosti chybí co?

Myslím, že jsme minimálně o dva body více získat mohli nebo měli. Shouman nám chyběl v jednomu utkání proti soupeři, s kterým jsme bodovat měli. Na mysli mám zejména zápas s Ostravou.

Považujete výchozí pozici do nového roku za slušnou?

V podstatě ano. Jsem rád, že se nám daří držet kontakt se špičkou tabulky. To je důležité.

Jaké výhry si ceníte nejvíc?

Při současné vyrovnanosti extraligy je nesmírně důležitá každá výhra.

V úvodu soutěže vám kvůli reprezentačním povinnostem chyběl zmiňovaný Mohamed Shouman, to asi byla citelná ztráta…

Se Šumim jsme komplet a v plném složení jsme nebezpečnější pro všechny soupeře.

Jakou formu na podzim vaši klíčoví hráči podle vás měli?

U Šumiho a Michala Beneše jsou výkony víceméně vyrovnané, standardní. Pouze Kuba Seibert občas svou výkonností zakolísá. Pokud by ji ustálil i on, budu spokojený.

Zmínil jste, že je extraliga opravdu kvalitní, kdo vás třeba z konkurentů překvapil?

Ano, extraliga je tento ročník opravdu velmi silná a nabitá, což bylo zřejmé už od začátku. O druhé se moc nestarám. Zajímají mě především naši hráči, aby byli fit a natrénovaní.

Už v neděli vás čeká v tabulce druhý Cheb, jak se na zápas těšíte?

Já se těším na každý zápas stejně.

Příprava probíhá podle plánu?

U nás je bohužel individuální. Každý se připravuje sám, a tak spoléhám na profesionalitu jednotlivých hráčů.

Jaké máte ambice do jarní části?

Rádi bychom minimálně udrželi pozice, do play off šli z nejlepší možné a na vyřazovací část vyladili optimální formu.