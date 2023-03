Extraligoví stolní tenisté SKST Liberec uzavřou pátečním zápasem 18. kola v domácí hale základní část nejvyšší soutěže. Proti NH Ostrana nastoupí v plné síle, začne se v 18.00.

Opora libereckého extraligového SKST egyptský reprezentant Mohamed Shouman. Foto: www.skstliberec.cz | Foto: Deník/VLP Externista

"Poslední zápas bude hlavně o navození psychické pohody před play off. Čeká nás utkání s týmem NH Ostrava, který je sice na posledním místě tabulky, ale zároveň hraje stále o udržení v extralize," řekl z libereckého klubu Daniel Brumlich.

Liberecké partě momentálně patří šestá příčka tabulky. Měla by být favoritem, zatím nasbírala osm výher, NH Ostrava dvě.

"Myslím, že nás tedy nečeká nic snadného. Náš tým tíží šňůra tří proher v řadě, což rozhodně není ideální. Výhra proti Ostravě by nám mohla dost pomoct hlavně po mentální stránce, tak abychom do playoff vstoupili s hlavou vzhůru s co nejlepší momentální formou. Měli bychom nastoupit v plné sestavě - Shouman, Beneš, Seibert. Pposlední dva jmenovaní se právě připravují na turnaji TT Star. Věřím, že nás naši fanoušci poženou vpřed. Posledních pár zápasů dokázali u nás v hale vytvořit skvělou atmosféru. Výhra proti moravskoslezskému celku by byla tak trochu odměna a poděkování i pro ně," dodal Brumlich.