Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jessica Jislová či Markéta Davidová. Biatlonová jména, které znají i ti, co tento zimní sport běžně nesledují. Ale rozhodně ne každý už ví, že pocházejí z Jizerských hor. A může se s nimi chlubit klub SKP Kornspitz Jablonec, jehož předsedou je Jan Matouš.

Úspěšná česká biatlonistka Markéta Davidová (na snímku z olympiády v Pekingu) je také členkou SKP Kornspitz Jablonec. | Foto: ČTK/ZUMA/Joel Marklund

Jméno tohoto klubu se v posledních dnech opět více zmiňuje hlavně s blížíčím se mistrovstvím světa, které se uskuteční během února v Novém Městě na Moravě a kde bude mít SKP svá želízka v ohni.

SKP Kornspitz Jablonec vznikl v roce 1993 a svoji činnost zahájil takřka na zelené louce bez jakéhokoli vlastního majetku. Postupem času se podařilo, hlavně díky spolupráci s a.s. Jablonex a s využitím dotací, obstarat sportovní vybavení a zbudovat technické zázemí pro kvalitní sportovní přípravu a pořádání soutěží.

Biatlonový areál se střelnicí se nachází na okraji města. Střelnice čítá 26 střeleckých stavů s elektronickými terči a přilehlou kolečkovou dráhu o délce 3,5km. Celá trať je osvětlená, trénovat tak lze do pozdních večerních hodin. V areálu je k dispozici výkonný systém zasněžování s nejnovějšími děly, a proto může výroba sněhu probíhat již od hraničních teplot -3°C.

Propracovaný systém

Není to tak dávno, co český biatlon sbíral jeden cenný kov za druhým. Momentálně je sice tento sport lehce na ústupu, ale všichni věří v lepší zítřky. Doufáme v to a otáčíme se, aby se opět povedl nějaký úspěch. Uvidíme, počkal by na juniorské Mistrovství Evropy v příštím týdnu, kde doufám, že se naše závodnice předvedou. Vypíchl bych ale Ilonu Plecháčovou, která získala titul v individuálním závodě na 10km na této Olympiádě mládeže v Jižní Koreji. Jedná se o velký příslib do budoucna,“ prozradil předseda SKP Jan Matouš jedno jméno, které bychom si měli zapamatovat.

Jména jako Gabriela Soukalová či Markéta Davidová sice prošla hlavně jabloneckým klubem, ale Jan Matouš zůstává skromný a zásluhu připisuje všem. „Myslím si, že to je výsledek celého českého biatlonu. Máme společně jednotný přístup a vizi. Není to o tom, že bychom si jeli každý na svém písečku. Jedná se o systém Sportovních center mládeže, do kterého spadáme my, Letohrad, Jilemnice a Nové Město na Moravě. V nich trénují ti nejlepší mládežníci z okolí od dorostu do juniorů. V Jablonci pak děláme nadstavbu a tu úplnou špičku, protože zde sídlí Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra, které pak zaštiťuje seniorskou reprezentaci,“ nastinuje předseda SKP Jablonec, jak funguje systém výchovy.

Naše nejúspěšnější biatlonová závodnice a bývalá členka SKP Kornspitz Jablonec Gabriela Soukalová na snímku z roku 2016.Zdroj: Deník/Libor Plíhal.

Ústup ze slávy

Bohužel v posledních letech se na další biatlonistku, jako byla Gábina Soukalová, stále čeká. Důvod však není zcela znám. „Kdybychom to jen věděli… Nemyslím si, že se někde udělala nějaká zásadní chyba. Můj pocit je, že jsme se dostali do fáze, kdy jsou sportovci v určité nepohodě a když se nedaří, prohlubuje se to. Musíme si přiznat, že se nechytáme hlavně střelecky. Kdyby se někomu podařil zajet střelecky dobrý závod, výsledky budou. Jsme z toho rozpačití, ale věříme, že vrcholy jsou před námi. Je to pouze o tom, aby se sportovci chytli a výsledek bude,“ neztrácí Matouš naději.

To, co prožívalo Česko před pár lety, teď mají ve Francii u ženské reprezentace či v Norsku u mužské. Proč tomu tak je? „Ze začátku jsem to přikládal novému systému mazání, kdy se zakázaly flourové vosky. Tyto země mají tak velké servisní týmy, které se dokáží rychleji přizpůsobit. První výsledky byly ovlivněné mázou, ale teď si nemyslím, že by nám ujížděli lyžemi. Už dokážeme připravit konkurenceschopné lyže.“

Rozdíl hrají také možnosti a tradice. „Pro Norsko je to národní sport. Mají daleko lepší sněhové podmínky. Také základna je někde úplně jinde, my máme například 100 biatlonistů a oni 1000. Mají z čeho vybírat a pracují s tím dobře,“ poukázal šéf SKP.

Finanční podpora

Ruku v ruce s úspěchy jde také finanční podpora od sponzorů a státu, ale Jan Matouš sympaticky nechce na tuto stránku naříkat. „Peněz samozřejmě není nikdy dost, ale bylo by špatně, kdybychom si stěžovali. Biatlon obecně vyšel před pár lety z relativně chdých poměrů a dokážeme s penězi zacházet dobře. Při soustředěních koukáme na každou korunu a vozíme si například svého kuchaře, aby se ušetřilo. Má to samozřejmě také výhodu, že si můžete udělat svůj jídelníček. Určitě by bylo špatné, kdybych řekl, že peněz je málo a přípravu nezvládáme. To, co potřebujeme, máme k dispozici,“ uvedl.

Trochu zarážející je fakt, že takto velký klub s bohatou historií momentálně nemá funkční webové stránky. „Upřímně jsem to ani nevěděl. Je tam nějaká technická chyba a na některých zařízeních stránka normálně otevřít jde. O web se staral kolega, který tragicky zahynul a musíme si přiznat, že jsme tuto oblast trochu flákali a řešili hlavně jeho zástup. Hned, jak jsem zjistil, že nám web nefunguje, začali jsme na tom pracovat a je to v řešení,“ slíbil Matouš co nejrychlejší nápravu.

Český biatlon by zasloužil opět velký úspěch. Třeba se i v Jablonci dočkají na blížícím se mistrovství světa, které se koná v Novém Městě na Moravě od 7. do 18. února.