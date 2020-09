V pátek 28. srpna a v sobotu 29. srpna 2020 proběhly žákovské závody ve skoku na lyžích a v severské kombinaci v Harrachově na KAMLU.

Natálie Nejedlová | Foto: SK Ještěd Liberec

Nejprve se skákalo na můstku K26m v kategorii žáků 11-12 let a v kategorii žáků a žaček 13-14 let. Pro kategorie žáků 9-10 let a žaček 11-12 let byl závod uskutečněn na můstku K18.