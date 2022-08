Jaké jsou pohárové cíle klubu? Je to soutěž, důležitý je výkon i výsledek. Cíl je postup ze skupiny. Papírově bychom na to mít měli. Náchod byl až ze třetí nejvyšší soutěže. Příští týden nás čeká Kladno, které hraje první ligu. Je to silný soupeř a hraje dobrý florbal. Přesto to vnímám tak, že postoupit ze skupiny je v podstatě povinnost.

Jaká byla letní příprava mužského týmu?

Letní příprava byla strašně dlouhá. Od začátku května, kromě dvoutýdenní pauzy na začátku července, trénujeme až do začátku soutěže čtyřikrát týdně. Už druhým rokem spolupracujeme s kondičním trenérem Alešem Pařezem. Tréninky byly zaměřené hlavně na sílu. Hodně času kluci strávili v posilovně, ta kondiční část probíhala při herním tréninku. A od začátku června jsme začali přidávat přátelská utkání.

Jak moc do přípravy zasahují dovolené, prázdniny?

Myslím, že jsme to docela vychytali, většina hráčů i realizačního týmu si vybere dovolenou během těch čtrnácti dní volna. Ale samozřejmě respektujeme, že všichni mají svoje osobní životy a nikdo není profesionál, takže když je potřeba, tak jim vyjdeme vstříc.

Povedlo se vám minimalizovat počet odchodů hráčů. Jaké jsou nejvýznamnější personální změny?

Jediný odchod, který jsme museli řešit, byl odchod Matěje Klucha, který byl nejzkušenějším hráčem. Ale vrátil se nám z roční stáže ve Švédsku Jakub Faksa a dotáhli jsme přestup Vladimíra Trčky, který u nás už minulosti hrál a teď jde studovat na vysokou školu do Liberce. Jinak dlouhodobě nejvíc posilujeme tým přestupy našich juniorů do mužů, na další sezónu jsme se domluvili s Vojtěchem Wienerem, Filipem Smutným i Šimonem Stránským.

Museli jste o vaše mladíky hodně bojovat?

Museli. To byl jeden z úkolu po skončení předloňské i loňské sezóny. Že musíme udělat všechno proto, aby tady ti kluci zůstali. Jednak aby se nám neoslabil tým, ale také abychom dali dalším mladým hráčům signál – Zůstaňte tady, netlačte se do žádných jiných klubů, my vám ty podmínky, které požadujete, zajistíme. A teď nemluvím o penězích, ale myslím hlavně tréninkové podmínky, trenéry, potřebnou regeneraci, apod. Takže jsme moc rádi, že nám po sezóně všichni řekli, že tu chtějí zůstat a pokračovat společně.

Kdy naposledy si stál liberecký florbal tak dobře, jako si stojí teď?

Já myslím, že možná ještě nikdy. Ale není to tak, že by teď se něco změnilo. Ale teď nese ovoce ta práce, která začala před několika lety. Tehdy se dala přednost práci s mládežnickými celky, chlapi v jednu chvíli spadli do druhé nejvyšší soutěže. Ale řekli jsme si, že to není žádná tragédie. A že vzhledem k tomu, že Liberec nenabízí moc dobré zázemí co se týká třeba vysokých škol, tak nemůžeme čekat, že sem nalákáme hráče odjinud a budeme muset tým postavit na vlastních odchovancích.

Co je důležité, aby to tak zůstalo, nebo aby se to ještě zlepšovalo?

Hlavně neusnout na vavřínech. A mít pořád dostatek lidí, kteří v tom systému tak, jak je nastavený, chtějí pracovat. Především trenéry. Kluci, kteří tu začínali trénovat jako například Radek Valeš, Matěj Klucho, ti když byli mladí, tak jim stačilo pár korun, ale teď samozřejmě potřebují vydělávat, chtějí třeba zabezpečit rodinu a my musíme reagovat na to, že finanční výdaje na trenéry se tím pádem zvyšují. A důležité je být naladěný na stejnou vlnu i s rodiči. Potom už jen být trpělivý, nechat děti hrát a počítat s tím, že vrchol přijde až tak v osmnácti, ve dvaceti letech.

Pociťujete i větší zájem ze strany veřejnosti?

Především je vidět zájem rodičů a dětí. Naší snahou je dětem vytvořit bezpečné prostředí v klubu, kam budou chodit rádi a kde všichni dostanou příležitost. Proto je máme rozdělené do výkonnostních kategorií, aby každý měl šanci se prosadit. A to je něco, co nás odlišuje od sportů, jako je vrcholový fotbal nebo hokej. S rodiči máme pravidelné schůzky, máme pro ně školení, aby přesně věděli, co a proč děláme. To je trend, který chceme razit.

Jaké je v Liberci zázemí po florbal?

Sportovní zázemí v Liberci je obecně mizerné. Když se bavíme o vnitřní hale, ve které by se dal dělat nějaký sport a mohli tam být zároveň i diváci, tak se bavíme jedině Dukle a s armádou je někdy trochu složitější domluva. Ale bojují s tím všechna odvětví, která potřebují halu. Naštěstí mám pocit, že si s ostatními sporty docela vycházíme vstříc a daří se nám domluvit.

Je tam nějaká vidina na nové prostory?

Opravdu nevím. Náš prezident, pan Příhoda, se o to už snaží u města několik let oficiální cestou, ale jsou tu jiná sportoviště, kde se oprava už vleče mnohem déle. Chtěl bych být optimista, ale už jsme předložili asi pět návrhů na různých místech, včetně rekonstrukce haly ZŠ Dobiášova, kde trénujeme, a kde by za relativně málo peněz šlo postavit vyhovující halu. Ale ta podpora tu zatím není.