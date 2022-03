Členy Jabloneckých skládaček jsou sportovci, kteří mají smysl pro fair play a chuť podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Vymysleli už mnoho výborných akcí, díky kterým se vybrala spousta peněz pro potřebné.Hlavní organizátor Filip Štupl o volejbalovém turnaji vsedě uvedl: „Letos je to třetí ročník Volejbal sitting Cupu. Je to volejbal sedících, při kterém se potkávají zdraví s postiženými na jedné palubovce. Pravidla jsou podobná těm, která platí při šestkovém volejbalu, jen s drobnými odlišnostmi. Letošního turnaje se zúčastnilo jedenáct týmů, což je o tři víc než ve druhém ročníku. Akci jsme uspořádali pro Pepinku Rubešovou, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Veškerý výtěžek z této akce a také z pomoci našich partnerů dostane Pepinka na neurorehabilitaci, na kterou bude docházet a která se provádí pouze ve speciálních zdravotnických zařízeních.