„Přitom jsem přesvědčen, že na něj tým složený máme,“ vstřebával čerstvé zklamání po třetí porážce v Českých Budějovicích Pavel Šimoníček, zkušený ředitel VK Dukla Liberec.

Ambiciózní šéf odhodlané volejbalové party zklamání nezastíral. Věřil, že svěřenci trenéra Michala Nekoly odpočatý a nerozehraný Jihostroj vyřadí a sezonu zakončí jako jejich klubové kolegyně. Tedy až na vrcholu!

To se ale po třech porážkách nepovede…

„Jsem hodně zklamaný, opravdu. Rozhodně jsme nečekali, že v semifinále s budějovickým Jihostrojem skončíme ve třech zápasech. Jsme přesvědčený, že máme silný tým, kvalitní lavičku. O tom jsme tady přesvědčení ostatně všichni. Nakonec nám to naznačil i pohár, který jsme v tomto složení po naprosto skvělých výkonech vyhráli."

A právě ve finále nad Českými Budějovicemi. Proč se to nepodařilo i teď, asi o měsíc později?

Nedokázali jsme na ty výkony z karlovarského Final 8 navázat.

Nabízí se otázka proč?

Nevím, čím to je. Možná se na nás po nelehké pětizápasové čtvrtfinálové sérii s Ostravou podepsala únava, možná se projevila absence zraněného ukrajinského nahrávače Kovalčuka, který nám na měsíc vypadl… Přesto jsem byl přesvědčen, že máme tým na titul. A dál jsem. Budějovice na druhou stranu ukázaly, že mají silné mužstvo a k postupu do finále jim gratuluji.

Co semifinálovou sérii rozhodlo?

Největší problém byl první zápas v Budějovicích. Byli jsme rozehraní a záleželo, jestli naše rozehranost převáží nad odpočatostí Jihostroje. Zažil jsem za ta léta oba případy a sám jsem byl zvědav, jak to dopadne. Teď už víme, že jsme rozehranost v naši výhodu nepřetavili…

A v samotných zápasech?

Asi je to více faktorů, ale také nám v podstatě chyběl jen jeden balon. Věřím, že by stačilo malinko a ta únava by z nás spadla. Teď se naopak znásobila. Víte, jak to ve sportu je. Rozhodl ten jeden míč ve třetím setu prvního zápasu, který jsme bohužel nakonec 30:32 prohráli.

Bude mít absence ve finále vliv na složení kádru pro příští sezonu?

To je daleko… Bude záležet na nabídkách, úmyslech hráčů, financích. Je brzy, ještě ani neskončila sezona.

Ano, ještě není konec, příští týden začne další série – o třetí místo…

I pro mě bude zajímavé sledovat, jak to zvládneme. Vím ale, že v týmu máme spoustu vítězných typů. Zakončit sezonu vítězstvím, to je vždy lepší než porážkou. Určitě nic nebalíme, motivaci máme a někdo dokonce říká, že je někdy lepší být třetí než skončit po finále jako poražený a druhý. Samozřejmě s nějakou nadsázkou… O třetí místo jsme hráli před třemi lety, vzali jsme to tenkrát zodpovědně a já v ten přístup věřím i teď.

Máte týden na přípravu, začít by se mělo 6. dubna, narazíte na Karlovy Vary nebo pražské Lvy…

Ta top čtyřka ze základní části je vyrovnaná a jak všichni víme, velkou roli hraje výhoda domácí haly. Věřím, že nabereme síly a boj o bronz zvládneme s každým soupeřem. Pokud se nám to povede, budeme třetí a vezmeme-li v potaz vítězství v poháru, budeme moci říci, že sezona byla parádní.