/ROZHOVOR/ Jakub Mirovský propadl cvičení s kettlebelly a rozhodl se s ním seznámit další lidi. V Liberci otevřel pobočku KB5, kde poskytuje jak kolektivní, tak i individuální lekce. „Smyslem tohoto cvičení je zesílit. Síla je pro nás základ, základ pyramidy, na kterém můžete stavět vaše další sporty a činnosti. A to všechno dlouhodobě, udržitelně a bez zranění, s dostatkem energie pro život mimo tělocvičnu,“ svěřil se v rozhovoru pro Týdeník Liberecko trenér.

Trenér KB5 v Liberci Jakub Mirovský. | Foto: Kamil Košun

Když se ohlédnete zpět do roku 2019, co považujete za největší úspěch v rámci KB5?

Co se týče KB5 jako značky, tak musím zmínit hlavně úspěchy zakladatele Pavla Macka, který se stal Master trenérem v organizaci Strongfirst a je jedním z hlavních trenérů v Evropě a aktuálně letá po celém světě od Koreje po USA. A znalosti nejdou jen od Strongfirst směrem k nám, ale i opačně. Důkaz, že to co děláme, dává smysl. A co se týče liberecké pobočky, tak za úspěch považuji stabilní narůst počtu žáků i to, že se žáci vracejí nebo cvičí dlouhodobě.