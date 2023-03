Utkání proti Olomouci bylo přímým soubojem o postup do play-off. Před posledním kolem totiž měly oba celky shodně 21 bodů a nacházely se přesně na hranici vyřazovací fáze. Liberec byl osmý, Olomouc devátá. Domácí však vzali osud pevně do svých rukou a jednoznačnou výhrou 8:2 si zajistili prodloužení sezony.

FTZS Liberec - SKUP Olomouc 8:2 | Foto: Jaroslav Tomášek/FTZS Liberec

"Začátek jsem si představoval trochu jinak. Olomouc přijela v pěti lidech do pole, myslel jsem si, že na ně vlétneme a bude nám to tam více padat. To se nestalo," narážel trenér Vrabec na fakt, že druhý gól vstřelil jeho tým až v 15. minutě.

Jak už bylo zmíněno, hosté dorazili na sever Čech pouze v pěti hráčích do pole a s jedním brankářem. "Byla to výhoda. Nepřijel hlavně jejich šikovný hráč. Kdyby dorazili ve více lidech, možná by ukázali lepší výkon. Přesto klobouček za to, co předvedli v tak málo lidech," vysekl soupeři poklonu jeden z nejzkušenějších hráčů FTZS Jakub Žoček.

Díky vítězství se mohou liberečtí futsalisté těšit na play-off, přesto v klubu nepanuje úplná spokojenost. "Cíl není splněn. Předsezónní ambice byly o něco vyšší, ty jsme nenaplnily. Na to, že jsme před měsícem bojovali o sestup a nakonec končíme na sedmém místě (pokud Perštejn neporazí v posledním kole vedoucí Plzeň), vytěžili jsme z minima maximum," hodnotí základní část liberecký šéf lavičky.

Levonohý technik mluvil v podobném duchu. "Cíl sice splněn není, ale částečné uspokojení ano. Sezónu jsme měli vachrlatou, chvíli se nedařilo a nezískávali jsme body. V posledních pěti kolech jsme ale udělali dost bodů. Nazval bych to tedy uspokojením," řekl Žoček.

Pokud dopadne souboj Plzně s Perštejnem v rámci posledního kola dle očekávání, utkají se v play-off hráči FTZS s Chrudimí. "Musíme se na ni připravit tak, jako na poslední vzájemné utkání. Odehráli jsme perfektní zápas. Celou dobu jsme je napadali a byl to náš nejlepší zápas proti Chrudimi. Budeme chtít navázat na tento výkon a urvat dobrý výsledek. Mají ale vynikající mančaft a vždy je to proti nim těžké. Pojedeme se klasicky poprat," vyhlíží těžké zápasy Žoček, který pomohl konečnému umístění šesti góly a čtyřmi asistencemi v základní části.

Branky: 4. Benek (Zounek), 15. Vik (Dlask), 20. Šipka (vl.), 25. M. Bína (Vyčítal), 33. Benek (Dlask), 34. Daněk (Vyčítal), 40. Šťovíček (Jelínek), 40. Benek – 36. Tilkeridis (Stodůlka), 38. Šipka (Tilkeridis). Rozhodčí: Řeháček, Vlašič - Nagy. Diváci: 320.

Liberec: Jakub Dlask (Dominik Vogt) - Daniel Vik, Aleš Benek, Jáchym Šťovíček, Karel Knejzlík, Tomáš Jelínek, Pavel Bína, Filip Zounek, Jakub Žoček, David Vyčítal, Marek Bína, Jakub Daněk

Olomouc: Radek Janečka - Štěpán Stodůlka, Jan Křižák, Jan Šipka, Petr Brázdil, Nikolas Tilkeridis