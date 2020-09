Do duelu vstoupil lépe Liberec, neboť už ve druhé minutě dorazil Novotného střelu Aleš Benek. Stejný hráč měl záhy další možnost, ale po něm neuspěl ani na druhé straně Švec, který trefil tyč. Když poté opět neuspěl Benek, udeřili Démoni. Havrdovu vyraženou ránu dorazil za brankáře Vogta Tomáš Fichtner. Identický futsalista pak nastřelil z pravé strany brankovou konstrukci.

V další velké šanci selhal liberecký Žampa, jenž na českolipského gólmana Mareše tváří v tvář nevyzrál. O minutu později fauloval Vogt Fichtnera a nařízenou penaltu proměnil Ondřej Havrda. Když už se zdálo, že do kabin odejdou spokojenější domácí, přišel liberecký gól do šatny. Osmnáct vteřin před přestávkou zužitkoval samostatný únik Aleš Benek.

Po pauze se trefil hostující Jiří Šisler a Liberec rázem vedl 3:2. Jenomže Démoni vzápětí předvedli doslova démonský obrat. Ve 25. minutě totiž nejprve srovnal Tomáš Fichtner a pár sekund po něm převrhl misky vah na stranu Lípy Ondřej Havrda.

Parádní reklama na futsal pokračovala i nadále. Oba týmy si posléze vypracovaly pár možností, ale skórovat se podařilo až Jiřímu Šislerovi, jenž vyrovnal na 4:4. Bývalý českolipský hráč Tomáš Vobořil nedovoleně atakoval Stanislava Bejdu a následně si s českolipským trenérem Karlem Krulišem vyměnil názor na celou situaci.

Česká Lípa tak měla k dispozici desetimetrový kop a mohla rozhodnout o svém vítězství. Havrdovu bombu ale Vogt vyrazil, a tak se u Ploučnice body dělily po remíze 4:4.

„Do utkání jsme měli dobrý vstup a zaslouženě jsme vedli. Myslím, že je škoda, že jsme soupeři neodskočili v prvním poločase a nešli do dvou nebo tříbrankového vedení. Šance jsme na to měli. Postupem času se Lípa dostala do utkání a my jsme se zbytečně nechali zatlačit,“ řekl hrající trenér Liberce Aleš Benek.

„Druhý poločas byla Lípa lepší s míčem a měla více ze hry i přesto, že jsme měli opět dostatek příležitostí ke skórování. Utkání mělo dobrou úroveň a divákům se muselo líbit. Bod vzhledem k průběhu bereme. Potvrdilo se, že utkání s Démony jsou vždy vyhrocená do posledních vteřin a rozhodují maličkosti,“ všiml si Benek.

„Nejvíc mě mrzí naše nedisciplinovanost, kdy zbytečné fauly a komentáře k rozhodčím ubírají na našem výkonu a kazí celkový dojem. Z toho se musíme poučit do dalších zápasů,“ uzavřel Aleš Benek.

1. FUTSAL liga - 3. kolo

FC Démoni Česká Lípa - FTZS Liberec 4:4 (2:2)

Branky a asistence: 7. Fichtner (Havrda), 15. Havrda (pen.), 25. Fichtner, 25. Havrda – 2. Benek (J. Novotný), 20. Benek, 24. Šisler, 37. Jiří Šisler (Vobořil). Rozhodčí: Lafek, Šmíd – Nešněra. ŽK: Novotný, Benek (oba Liberec). Diváci: 145

FC Démoni Česká Lípa: Mareš (Kirov) – Rott (C), Fichtner, Havrda, Klimt – Švec, Bužík, Caizl, Zapletal, Abrham, Bejda.

FTZS Liberec: Vogt (C) (Plechatý) – Vobořil, J. Novotný, Žampa, Benek – Henzl, Janouš, Jiří Šisler, Janáček.